Wisła Płock - Cracovia 4-1. Zieliński: Przyjmuję to na klatę

- Zdaję sobie z tego sprawę, że to mógł być mój ostatni mecz jako trenera z drużyną z Krakowa - powiedział szkoleniowiec Cracovii Jacek Zieliński po porażce 1-4 w Płocku z Wisłą.

Wisła Płock - Cracovia 4-1 w 27. kolejce Ekstraklasy

Cracovia fatalnie spisuje się wiosną i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z punktem przewagi nad Górnikiem Łęczna.

Ostatni mecz "Pasy" wygrały 10 lutego w Chorzowie z Ruchem.

- Banalne, proste błędy w obronie, mała siła ognia i niestety kolejna porażka, która zdecydowanie nas pogrąża w ligowej tabeli. Nie ma co tłumaczyć, że byliśmy osłabieni, słabsi personalnie. To nie jest alibi. To trzeba przyjąć na klatę i ja to na klatę przyjmuję - powiedział Zieliński po wysokiej porażce w Płocku.

- Zdaję sobie z tego sprawę, że to mógł być mój ostatni mecz jako trenera z drużyną z Krakowa - podkreślił.

- Winę biorę na siebie, nie będę chował głowy w piasek. Jestem gotowy na każdą decyzję. Skoro jestem trenerem, to kto ma brać winę na siebie, portier w klubie? Ja biorę winę na siebie - powiedział szkoleniowiec Cracovii.



- Na pewno coś było zrobione nie tak, skoro tak to wszystko wygląda - mówił.



- Największym naszym pozytywem w tym meczu był Radek Kanach, który za parę dni kończy 18 lat. Przyjemnie było patrzeć na grę tego zawodnika w dzisiejszym meczu - pochwalił młodego debiutanta trener "Pasów".

