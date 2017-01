Trening noworoczny. Pierwszy gol w roku 2017 zdobył Hubert Adamczyk

Noworoczny trening Cracovii, to jedna z największych tradycji w polskiej piłce. Pierwszego gola na polskich boiskach w 2017 roku zdobył Hubert Adamczyk w 32. minucie spotkania. Bramka padła o godzinie 12:42.

Na murawie zmierzyli się zawodnicy pierwszej drużyny i rezerw "Pasów". Spotkanie standardowo zaczęło się od życzeń. Mecz punktualnie o 12 w południe rozpoczął profesor Janusz Filipiak.

W Nowym Roku pierwszym strzelcem gola został Hubert Adamczyk. Zawodnik pojawił się na murawie w drugiej połowie i zaledwie dwie minuty później wpisał się na listę strzelców.



- To mój pierwszy występ w treningu noworocznym. To fajna tradycja. Bardzo się ciesze, że udało mi się strzelić premierowego gola dla Cracovii - powiedział Hubert Adamczyk, który zapytany o to, czy nie boi się klątwy strzelca pierwszego gola powiedział, że raczej mu to nie grozi. Jego kontrakt z "Pasami" wygasa w 2017 roku.



Legenda przy ul. Kałuży głosi, że strzelec pierwszego gola w Treningu Noworocznym szybko opuszcza krakowski klub. W ubiegłym roku pierwsze trafienie zaliczył Bartosz Kapustka, który po sezonie odszedł z Cracovii i obecnie występuje w Leicester City.



W spotkaniu na murawie pojawił się także Grzegorz Sandomierski, ale bramkarz Cracovii zagrał w ataku. Miał nawet trzy groźne akcje, a po jednej z nich mógł zdobyć gola krzyżakiem.



- Znaczenie miał trening noworoczny i jego tradycja. Fajnie, że coś takiego jest, że mogliśmy się poruszać - powiedział po meczu trener "Pasów" Jacek Zieliński i dodał: - Kiedy jest zabawa, to jest zabawa, a kiedy jest czas na granie, to na granie. Chłopcy chcieli dzisiaj pograć i potraktujmy to jako fajny trening.



Historia noworocznego treningu sięga lat dwudziestych XX. wieku. Opowieści głoszą, że wracający z sylwestra piłkarze Cracovii postanowili zagrać w piłkę na klubowym boisku. Miało się to odbyć w 1924 albo 1925 roku.

Wstęp na mecz był darmowy.



Cracovia - Cracovia II 5-0

Bramki: 1-0 Hubert Adamczyk (32.), 2-0 Krzysztof Piątek (36.), 3-0 Patryk Serafin (48.), 4-0 Matuesz Cetnarski (49.), 5-0 Damian Dąbrowski (55.)

Skład Cracovii: Stępniowski - Wójcicki, Polczak, Wołąkiewicz, Brzyski, Dąbrowski, Cetnarski, Jaroszyński, Szczepaniak, Budziński, Piątek

Skład Cracovii II: Dobroliński - Moskal, Ochał, Jarzynka, Pieprzyca, Sosnowski, Supryn, Szymczak, Leśniak, Zaucha, Sroka

Widzów: 1500