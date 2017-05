Śląsk - Cracovia. Jacek Zieliński: Chcemy we Wrocławiu postawić kropkę nad "i"

Trener Cracovii Jacek Zieliński przed meczem ze Śląskiem Wrocław powiedział, "że chce postawić kropkę nad i". Zależy mu na zwycięstwie, bo chce uniknąć nerwówki w ostatniej kolejce.

Zdjęcie Jacek Zieliński /INTERIA.PL

Trener Cracovii odniósł się do składu, opowiedział też o nastawieniu jego piłkarzy przed wyjazdem do Wrocławia.

- W meczu ze Śląskiem nie wystąpią: Diego, Michalik, Deleu oraz borykający się z problemem kolana Mateusz Cetnarski. Reszta składu jest gotowa na jutrzejszy mecz - poinformował Jacek Zieliński.



Na pytanie dotyczące ostatniej wygranej oraz tego, czy pokonane Ruchu uspokoiło sytuację, trener odparł:



- Spokojnie to będzie jak wygramy ze Śląskiem. Sytuacja się poprawiła ale to nie jest wszystko, dalej jesteśmy mocno skoncentrowani, bo walka trwa dalej. Oczywiście chcielibyśmy postawić we Wrocławiu kropkę nad "i". Wtedy by nie było nerwówki w ostatniej kolejce - dodaje.

Dziennikarze pytali trenera "Pasów" o przewagę psychologiczną w meczu ze Śląskiem oraz o rozgrywającego ostatnio dobre zawody pomocnika wrocławian - Ryote Morioke.



- Śląsk ma swoje atuty. W dwóch ostatnich meczach u siebie strzelił dziesięć goli i my o tym pamiętamy. Ale te nasze mecze ze Śląskiem zawsze obfitowały w sytuacje bramkowe. Jutrzejszy mecz jest innego gatunku: każda z drużyn będzie chciała wygrać, by mieć już spokój, więc element nerwowości tam na pewno będzie - twierdzi Zieliński. - Morioka? Zawsze się uczulamy na tego zawodnika, moim zdaniem jest to jeden z lepszych zawodników w naszej lidze. W każdej chwili jest w stanie zrobić coś konkretnego i zaczyna dobrze grać w piłkę. Musimy na niego uważać.

Zieliński został zapytany o Mateusza Cetnarskiego i o nastawieniem przed spotkaniem we Wrocławiu.



- Cetnarski ma drobny uraz, ale został nam tydzień gry i ta kontuzja może go wykluczyć z gry do końca sezonu. A nastawienie? Nie możemy powiedzieć, że jedziemy do Wrocławia po to, żeby mieć z tyłu głowy zakodowane, że gramy na remis. Ze Śląskiem musimy zagrać o trzy punkty i po to tam jedziemy" - zakończył Zieliński.