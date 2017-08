Michał Probierz porównał grę obronną Cracovii do... nierentownej agencji towarzyskiej

Trener Cracovii Michał Probierz znany jest ze swojego barwnego języka wypowiedzi, który dodaje kolorytu i sprawia, że konferencje prasowe z jego udziałem nie są tylko sztampowym odbębnieniem obowiązków. Tyle że można mieć wątpliwości, czy jego ostatnia, dość osobliwa metafora, właściwie podziała na zespół "Pasów".

Zdjęcie Michał Probierz /fot. Michał Klag /East News

Punktem wyjścia była ocena bardzo słabo spisującej się obrony zespołu Cracovii, który Probierz objął w czerwcu.

Szkoleniowiec stwierdził wprost, że słabo dysponowanego Piotra Malarczyka zastąpi Michał Helik, co ma być elementem szukania nowych rozwiązań w defensywie, bowiem "nasza gra obronna wygląda fatalnie" - stwierdził, dodając z właściwą sobie swadą, że strach pomyśleć, co by było, gdyby nie trenował z piłkarzami tego elementu.

Później Probierz przystąpił do wyliczania ilości straconych bramek w ostatnich dwóch sezonach, po czym zdecydował się na słowa, brzmiące mocno kontrowersyjnie. "To jest ten problem. A jak nie idzie burdel, to nie zmienia się właściciela, tylko dziw**" - skonstatował szkoleniowiec.

Dzisiaj (godz. 20.30) "Pasy" rozegrają we Wrocławiu mecz ze Śląskiem.

