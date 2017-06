Michał Helik został piłkarzem Cracovii

Cracovia pochwaliła się drugim transferem. Nowym obrońcą "Pasów" został Michał Helik, który dotąd grał w Ruchu Chorzów.

Zdjęcie Michał Helik; źródło: cracovia.pl /

Były środkowy obrońca "Niebieskich" podpisał trzyletni kontrakt.

Helik urodził się 9 września 1995 roku w Chorzowie. Ma 193 cm wzrostu i waży 80 kg. Przez całą dotychczasową karierę związany był z Ruchem.



- Chcę osiągać w Cracovii jak najlepsze wyniki sportowe. Liczę na to, że będę mógł pokazywać na boisku swoje umiejętności - powiedział Michał Helik dla serwisu internetowego Cracovii.

- Michał to dobry zawodnik, który przy mnie debiutował w Ruchu. Poczynił dużo postępów od tego czasu. Przez pewien czas przyhamowała go kontuzja, ma jednak potencjał, by grać na wysokim poziomie. Cieszę się, że dołączył do naszego zespołu - powiedział trener Jacek Zieliński.

W czwartek trzyletnią umowę z Cracovią podpisał pomocnik reprezentacji Finlandii Petteri Forsell, wcześniej grający w Miedzi Legnica.