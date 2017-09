Legia - Cracovia 1-0. Michał Probierz: Wielu się cieszy, że mi nie idzie

- Musimy zespół odbudować moralnie, bo znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Reszta stawki nam ucieka - powiedział trener Cracovii Michał Probierz po porażce w Warszawie z Legią 0-1.

Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 72. minucie Thibault Moulin. - Jak nie wykorzystuje się sytuacji, to ciężko wytrzymać napór. Przy bramce popełniliśmy bardzo prosty błąd, który wykorzystała Legia. Wiedzieliśmy, że gospodarze ruszą pressingiem. W końcówce zabrakło nam cwaniactwa i ostatniego podania - stwierdził Probierz.

Cracovia ma zaledwie sześć punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Za plecami "Pasów" jest tylko Bruk-Bet Termalica Nieciecza (5 pkt).

- Musimy zespół odbudować moralnie, bo znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Reszta stawki nam ucieka. Zdaję sobie sprawę, że i właściciel i kibice są rozczarowani, ale to jest zupełnie nowy zespół, więc musimy mieć czas, żeby go skonsolidować. Na plus dla nas, że wybiegaliśmy ten mecz lepiej, niż poprzednie. Na pewno wiele osób się cieszy, że mi nie idzie, ale na spokojnie podchodzę do tego, że wypomina mi się, że nie osiągnąłem niczego poza Białymstokiem - podkreślił szkoleniowiec Cracovii.

- Trudny mecz. Takiego się zresztą spodziewałem. To był ciężki tydzień dla zespołu. Na pierwszym treningu, jak pojawiłem się w szatni, emocje były na poziomie minus 100. Dziś zauważyłem już zaangażowanie i pasję. Po dwóch treningach nie możesz wiele zdziałać. Możesz modlić się o cud. Piłkarze to tylko ludzie, mieli ostatnio dołek, co się zdarza. Pierwsze 20 minut i czas w drugiej połowie do momentu strzelenia gola, graliśmy tak, jak tego bym sobie życzył - skomentował nowy trener Legii Romeo Jozak.

- Oczywiście był to wyjątkowy mecz dla mnie, bo objęcie przeze mnie Legii szeroko komentowano. Nie tylko w Polsce, ale i w Chorwacji. Wiem, że wszyscy wypominają mi, że po raz pierwszy prowadzę seniorską drużynę, choć w piłce nożnej, jak sądzę, mam naprawdę, spore doświadczenie - zaznaczył Chorwat.



- Doceniam to, że fani szanują odchodzącego trenera. Nie znam Jacka Magiery, mam nadzieję, że go kiedyś spotkam. Jego odejście na pewno "przybiło" zawodników. Życzę mu jak najlepiej. Moi piłkarze też się otrząsną i myślę, że i Legia i Jacek Magiera już niedługo będą osiągać kolejne sukcesy - zakończył Jozak.



