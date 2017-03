Korona Kielce - Cracovia. Jacek Zieliński: Musimy zrobić wszystko, by wyjść z marazmu

- Dopóki są szanse na awans do pierwszej ósemki, będziemy o nią grali - powiedział trener Cracovii Jacek Zieliński na konferencji prasowej przed meczem niedzielnym meczem z Koroną Kielce w 26. kolejce Ekstraklasy.

Po 25. kolejkach "Pasy" zajmują 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Do Korony, która jest 10., krakowianie tracą pięć "oczek".



"Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza sytuacja jest trudna, ale tak w piłce jest, że czasem zdarzają się okresy, kiedy nie idzie. Musimy teraz zrobić wszystko, by wyjść z marazmu. Cały sezon mamy pod górkę i wydaje się, że nie ma żadnego złotego środka. Problemem jest zarówno skuteczność, jak i niepotrzebne tracenie bramek. Są elementy, które musimy poprawić i widzimy na każdym treningu, że z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej" - podkreślił szkoleniowiec "Pasów".



"Przed każdym meczem jest nastawienie, żeby przerwać niekorzystną serię. Teraz jedziemy do Korony, która wygląda ostatnio naprawdę dobrze i jest groźna szczególnie u siebie. Nie szukamy jednak żadnych tłumaczeń, alibi, musimy po prostu przywieźć z Kielc trzy punkty. Korona na pewno będzie się chciała zrewanżować za przegraną 0-6 w Krakowie, ale jesteśmy na to przygotowani" - dodał.



Cracovia do Kielc pojedzie bez Piotra Malarczyka i Miroslava Czovilo. Przeciwko Koronie powinien zagrać Damian Dąbrowski. 24-letni dostał powołanie do reprezentacji Polski na mecz eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą.

