Obrońca Cracovii Florin Bejan wyjechał do Rumunii i zostanie wypożyczony do końca sezonu do tamtejszej Concordii Chiajna.

25-letni Rumun jesienią zagrał tylko w jednym meczu Lotto Ekstraklasy.



Concordia zajmuje 12. miejsce w tabeli rumuńskiej ekstraklasy z dorobkiem 18 punktów w 22 meczach.