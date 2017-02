Fatalne zderzenie Czovilo i Fojuta w meczu 22. kolejki Ekstraklasy

W 40. minucie spotkania Cracovii z Pogonią Szczecin doszło do groźnie wyglądającego zderzenia Miroslava Czovilo z Jarosławem Fojutem. Ten pierwszy od razu musiał opuścić boisko i udał się natychmiast do szpitala.

Zdjęcie Miroslav Czovilo, pomocnik Cracovii /Mateusz Skwarczek /

Ekstraklasa: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Reklama

W 22. kolejce przeciwnikiem "Pasów" była Pogoń Szczecin. W pierwszej połowie kibicom nie było dane zobaczyć goli, ale tuż przed zejściem do szatni ich serca mogły zadrżeć, kiedy zobaczyli, co wydarzyło się pod bramką gospodarzy.



Fojut i Czovilo mocno zderzyli się głowami podczas walki o piłkę w polu karnym Cracovii. Jarosław Fojut po interwencji sztabu medycznego, wrócił na murawę z opatrzoną głową i dograł pierwszą połowę. Tuż po przerwie piłkarz szybko jednak poprosił o zmianę ze względu na męczącego go zawroty głowy. Po zejściu z boiska zadecydowano o wysłaniu obrońcy do szpitala.

Gorzej sprawa wyglądała z zawodnikiem Cracovii. Głowa pomocnika "Pasów" po zderzeniu zalała się krwią, a piłkarz długo nie podnosił się z boiska.

Po interwencji lekarzy Czovilo o własnych siłach opuścił murawę. Zawodnik miał mocno podbite prawe oko. Jego dalsza gra była wykluczona. Na murawie zastąpił go Jaroslav Mihalik. Bardzo możliwe, że Czovilo nabawił się wstrząśnienia mózgu. Piłkarz po zderzeniu od razu udał się do szpitala na badania.

Cracovia zremisowała u siebie z Pogonią Szczecin 1-1.



AK