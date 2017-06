Damian Kądzior blisko Cracovii

Wszystko wskazuje na to, że pomocnik Damian Kądzior trafi do Cracovii. 24-letni zawodnik w poniedziałek przejdzie testy medyczne, a jeśli wypadną pozytywnie, to podpisze czteroletni kontrakt z "Pasami".

"Przyglądaliśmy się już Damianowi od dłuższego czasu. Szukaliśmy skrzydłowego z jego parametrami, czyli zawodnika szybkiego i dynamicznego, z dużą ilością asyst. Z pewnością Damian będzie się chciał pokazać w rozgrywkach ekstraklasowych. Myślę, że jest to dobry transfer z naszej strony" - powiedział trener Cracovii Jacek Zieliński na oficjalnej stronie klubu.



W poprzednim sezonie Kądzior błyszczał na pierwszoligowych boiskach w barwach Wigier Suwałki. 24-letni zawodnik strzelił 14 goli i zaliczył 15 asyst. Do tego dorobku dołożył dwa trafienia i dwie asysty w Pucharze Polski.



Kądzior jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. W pierwszym zespole "Jagi" zadebiutował w 2012 roku. Później bronił barw Motoru Lublin, Dolcanu Ząbki, a od wiosny 2016 roku Wigier Suwałki.



Zainteresowana pozyskaniem tego pomocnika była też Wisła Kraków.

