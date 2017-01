Cracovia wypożyczyła Antona Karaczanakowa

Pomocnik Cracovii Anton Karaczanakow został wypożyczony do końca sezonu do bułgarskiego Beroje Stara Zagora.

Zdjęcie Anton Karaczanakow /Fot. Łukasz Krajewski /

Karaczanakow trafił do Cracovii w styczniu 2016 roku ze Slavii Sofia. Od tego czasu rozegrał w barwach "Pasów" osiem spotkań. Minionej jesieni pojawił się na boisku w trzech meczach, raz wychodząc w podstawowym składzie.



W piątek podopieczni Jacka Zielińskiego polecieli na zgrupowanie do Hiszpanii, gdzie będą przebywać do 3 lutego. Już w najbliższą niedzielę "Pasy" czeka sparing z silnym ukraińskim zespołem Szachtar Donieck.

Po 20 kolejkach Ekstraklasy Cracovia zajmuje 14. miejsce tabeli z dorobkiem 21 punktów.



