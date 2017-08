Cracovia. Wdowiak przed derbami: Trener postawi na regenrację

W sobotę wieczorem, w ekstraklasowym hicie piątej kolejki Ekstraklasy, derby Krakowa, Wisła gra u siebie z Cracovią. „Pasy” przystąpią do tego spotkania po ciężkiej pucharowej bitwie z GKS Tychy, która ostatecznie zakończyła się ich wygraną w rzutach karnych 4-1.

- Na pewno tego nie planowaliśmy, tak wyszło. Tychy okazały się mocnym rywalem i postawiły nam wysokie wymagania. Najważniejsze, że udało się wygrać i awansować do kolejnej rundy - podkreśla Mateusz Wdowiak, jeden z najlepszych zawodników meczu w Tychach.



W niecodziennym meczu 1/16 Pucharu Polski, zespół Cracovii nie wykorzystał dwóch jedenastek. Najpierw bramkarz GKS Marek Igaz obronił piłkę po strzale Adama Deji, a w dogrywce sytuacja się powtórzyła. Golkiper tyszan sparował futbolówkę po uderzeniu Krzysztofa Piątka. - Bramkarz dwa razy wyczuł intencję strzelców, ale najważniejsze, że nie podłamaliśmy się, do końca byliśmy skoncentrowani i to my w ostatecznym rozrachunku triumfowaliśmy - podkreśla 20-letni zawodnik.



Wdowiaka pytamy czy trudny mecz z GKS w Tychach nie pozostanie bez wpływu na formę w sobotnich derbach? - Gdzieś tam może będziemy to odczuwać, ale akurat w tym meczu szansę dostało wielu zawodników, którzy wcześniej grali mniej. Poza tym przed spotkaniem trener na pewno postawi na regenerację, mikrocykl treningowy jest przecież krótki, bo gramy co trzy dni - mówi zawodnik Cracovii.



Spotkanie Wisła - Cracovia w sobotę o godzinie 20.30.



Michał Zichlarz, Tychy