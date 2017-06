Cracovia. Trener Zieliński odchodzi z klubu, Bartoszek blisko podpisania umowy

"Jacek Zieliński nie jest już trenerem Cracovii" - poinformował klub. Z naszych informacji wynika, że zastąpi go Maciej Bartoszek, były szkoleniowiec Korony Kielce.

"Jacek Zieliński odchodzi z Cracovii. Kontrakt rozwiązany za porozumieniem stron. Nazwisko nowego trenera poznamy jeszcze w tym tygodniu" - napisała Cracovia na Twitterze.



Do rozstania doszło nagle, bo jeszcze wczoraj Zieliński planował szczegóły poniedziałkowego treningu i omawiał z władzami klubu listę transferową. Wszystko wskazuje na to, że na tym polu doszło do nieporozumień i w efekcie rozwiązano współpracę.



Na miejsce Zielińskiego szykowany jest Bartoszek, który podczas Gali Ekstraklasy otrzymał nagrodę szkoleniowca sezonu.

Doceniono go, bo z Koroną, który była skazywana na walkę o utrzymanie, zajął wysokie piąte miejsce. Bartoszek musiał jednak pożegnać się z Kielcami, ponieważ klub zmienił właściciela.



Z kolei Zieliński pracował przy Kałuży od 2015 roku. Najpierw utrzymał ją w Ekstraklasie, a w kolejnym sezonie awansował do europejskich pucharów.

W nich krakowianie jednak się nie popisali i odpadli już z pierwszym przeciwnikiem. Tak zaczęły się problemy zespołu i w minionym sezonie Cracovia grała o utrzymanie.

- Trenerowi Zielińskiemu wyraźnie powiedziałem, że jeżeli się utrzymamy, to jego pozycja nie jest zagrożona - zapowiadał w maju Janusz Filipiak, prezes Cracovii.



Ostatecznie drużyna zajęła 14. miejsce, ale w przyszłym sezonie poprowadzi ją już inny szkoleniowiec. Zieliński nie został jednak zwolniony, ale jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

"Dziękujemy szkoleniowcowi za zaangażowanie oraz pracę w najstarszym klubie sportowym w Polsce i i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej!" - napisał Cracovia na swojej oficjalnej stronie internetowej.



