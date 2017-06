Cracovia świętuje dziś 111. urodziny!

13 czerwca 1906 roku narodziła się Cracovia. To w tym dniu na krakowskich Błoniach zebrała się grupa młodzieży, zauroczona piłką nożną postanowiła utworzyć Akademicki Klub Footballistów, który kilka miesięcy później był znany jako Cracovia. Dziś najstarszy klub sportowy w Polsce świętuje 111. urodziny.

"Akademicki Klub Footballistów (gra w piłkę nożną) zawiązuje się w Krakowie. Ćwiczenia w grze w piłkę nożną rozpoczynają się we środę 13 b. m. Uprasza się wszystkich, którzy chcą do tego klubu należeć, o przybycie do parku dra Jordana we środę o godz. 6 wieczorem przed pawilonem. Nie wątpimy, że tak zdrowy sport, jakim jest gra w piłkę nożną, znajdzie wielu zwolenników wśród młodzieży akademickiej" - przeczytali krakowianie, gdy 12 czerwca 1906 roku otworzyli dziennik "Nowa Reforma". Ogłoszenie zostało zamieszczone w gazecie przez "akademików", czyli drużynę, która osiem dni wcześniej została wyłoniona spośród publiczności, by rozegrać mecz z KGS IV Gimnazjum Lwów. Przyjazd drużyn ze Lwowa napędził krakowską piłkę i jeszcze w lecie 1906 powstało kilka następnych zespołów piłkarskich. W regularny klub przekształcili się również "studenci" (lub "przodownicy) - druga drużyna, która 4 czerwca zmierzyła się ze lwowskim klubem, Pogonią.

W zespołach "studentów" i "akademików" grali późniejsi czołowi gracze Cracovii - w pierwszym Stanisław Szeligowski, a w drugim Józef Lustgarten. To oni przeprowadzili w Krakowie rewolucję także w zakresie strojów piłkarskich, obcinając długie spodnie powyżej kolan. W książce "Naród Wybrany - Cracovia Pany" Maciej Kozłowski cytuje Józefa Lustgartena, który tak opisał to wydarzenie: "Szeligowski obciął spodnie gimnastyczne, ja zaś poświęciłem w tym celu najlepsze spodnie wyjściowe. O tym, co się działo w domu, lepiej nie wspominać". Na początku panowie zostali posądzeni o obrazę moralności, ale już parę dni później reszta piłkarzy poszła w ich ślady.

To właśnie z tych dwóch drużyn z Szeligowskim i Lustgartenem na czele wyłoniła się Cracovia. Przed turniejem jesiennym w 1906 roku "Akademicki Klub Footballistów" czyli "akademicy" prawdopodobnie za namową Lustgartena zmienił nazwę na Cracovia, a w tym samym czasie zespół zwany "drużyną Szeligowskiego", "studentami", "przodownikami", "I Drużyną Studencką", a potem "I Klubem Studenckim" czy "I Klubem Footballowym" otrzymał stroje w biało-czerwone pasy oraz stałą nazwę - Biało-czerwoni. Zimą doszło do połączenia obu zespołów. Jak łatwo można się domyślić, nowo powstały klub przyjął od jednej z drużyn nazwę Cracovia, a od drugiej klubowe biało-czerwone barwy. Tak oto powstała Cracovia, która trwa aż do teraz.

Wcześniej niż Cracovia powstały kluby lwowski: Lechia i Czarni (oba 1903) oraz Pogoń (1904). Lwów wtedy był miastem należącym do Polski, ale obecnie jest ukraiński, dlatego to "Pasy" są najstarszym polskim klubem.