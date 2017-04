Cracovia - Śląsk 1-0. Polczak: W końcu słoneczko zaświeciło przy Kałuży

Piotr Polczak strzelił pierwszego gola w tym sezonie i zapewnił Cracovii cenne zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław (1-0). - Dawno nie strzeliłem bramki i cieszy to, że w końcu się udało i słoneczko zaświeciło przy Kałuży - mówił po meczu obrońca "Pasów".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Polczak po wygranym meczu ze Śląskiem (1-0) INTERIA.TV

- Mieliśmy ciężkie ostatnie tygodnie. Było dużo rozmów. Postawiliśmy sobie jasny cel, żeby w końcu zdobyć u nas w domu trzy punkty - przyznał Polczak.

Reklama