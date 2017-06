Cracovia. Sergei Zenjov podpisał kontrakt z klubem

Reprezentant Estonii Sergei Zenjov podpisał roczny kontrakt z Cracovią z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Zenjov ostatnie dwa lata spędził w azerskim FK Gabala. W ostatnim sezonie rozegrał 33 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 10 goli i zapisał na swoim koncie tyle samo asyst.



28-letni zawodnik może grać jako napastnik lub skrzydłowy. Piłkarską karierę rozpoczął w rodzinnej Parnawie, w klubie Vaprus. Potem bronił barw: TVMK Tallinn, Karpat Lwów, Blackpool FC i Torpedo Moskwa.



Zenjov występuje w reprezentacji Estonii od 2008 roku. W drużynie narodowej rozegrał 56 meczów (10 goli).



To czwarty piłkarz, który dołączył do "Pasów", w letniej przerwie. Wcześniej Cracovia pozyskała: Petteriego Forsella, Michała Helika i Lennarda Sowaha.

Pierwszym rywalem podopiecznych Michała Probierza w nowym sezonie Ekstraklasy będzie Piast Gliwice. Mecz odbędzie się 15 lipca (godz. 18.00) pod Wawelem.

