Cracovia - Ruch Chorzów w meczu 35. kolejki Lotto Ekstraklasy

Cracovia podejmuje Ruch Chorzów w meczu 35. kolejki Lotto Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo.

Zdjęcie Mateusz Szczepaniak /Damian Klamka /PAP

- To był sabotaż - mówił o grze swojego zespołu trener Jacek Zieliński, gdy Cracovia we wtorek przegrała 3-0 z Górnikiem Łęczna. Wynik ten postawił jego zespół pod ścianą i jeżeli piłkarzom z Krakowa kolejny raz powinie się noga, może to oznaczać nawet miejsce w strefie spadkowej.



Trener Zieliński próbuje wstrząsnąć zespołem, nie włączając do kadry meczowej Marcina Budzińskiego, który w ostatnich meczach był kapitanem drużyny.

Ich przeciwnikiem ostatni w tabeli Ruch Chorzów, który rozpaczliwie bije się o utrzymanie. Jeżeli dziś nie wygra, spadek będzie już praktycznie pewny.



