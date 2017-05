Cracovia rozbudowuje swoją bazę sportową

Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, dwa korty tenisowe, a także odrestaurowane szatnie basenowe - to pierwszy etap inwestycji na terenach Cracovii przy alei 3 maja, który zostanie ukończony w 2017 roku.

Zdjęcie Tak ma wyglądać kompleks sportowo-rekreacyjny Cracovii /www.cracovia.pl

Na tym nie koniec. Cracovia planuje wybudować również kompleks sportowo-hotelowy.



"Zgodnie z misją Cracovii tereny zostaną wykorzystane pod budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, dodatkowo z częścią hotelową. Przy przygotowaniu projektów zadbaliśmy o to, by większość przestrzeni pozostała zielona. Obiekty sportowe będą otwarte dla mieszkańców za opłatą. Co do części hotelowej będzie to idealne miejsce dla drużyn sportowych, które przyjeżdżają do Krakowa, a także dla pierwszego zespołu Cracovii, który będzie tu mógł mieszkać podczas zgrupowań przed meczem" - powiedział na konferencji prasowej prezes MKS Cracovia SSA prof. Janusz Filipiak.

W budynku znajdą się: trzy kryte korty tenisowe, trzy boiska do badmintona, sześć boisk do squasha, trzy sale do tańca i fitnessu, siłownia, pomieszczenie do rehabilitacji, strefa relaksu z masażami, szatnie, 42 pokoje hotelowe, część gastronomiczna, recepcja części sportowej i sklep sportowy. Oprócz tego będzie również garaż podziemny dla 150 samochodów.

Zdjęcie Wizualizacja budynku sportowo-hotelowego Cracovii / www.cracovia.pl