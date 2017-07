Cracovia. Puma nowym sponsorem technicznym

Nowym sponsorem technicznym Cracovii została firma Puma. Dzisiaj zaprezentowano stroje, w których "Pasy" będą występowały od sezonu 2017/18.

Zdjęcie Tak wyglądają nowe koszulki Cracovii /

- Firma tak duża, o takim zasięgu jak Puma będzie współpracować z Cracovią przynajmniej przez trzy lata, a mam nadzieję, że dłużej. Dołączamy do takich zespołów jak Arsenal, Borussia Dortmund, Leicester City. Dla na to ważna chwila, bo czujemy się docenieni i chcemy, aby Cracovia rozwijała się w każdym calu - sportowo i poprzez to, że dołączają do nas tak znani sponsorzy - powiedział Jakub Tabisz, wiceprezes MKS Cracovia SSA.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj podpisujemy umowę o współpracy z Cracovią i cieszę się, że wiążemy się właśnie z tym klubem. Cracovia, z naszego punktu widzenia, jest legendarnym klubem w Polsce, z piękną historią, którego szukaliśmy, gdy chcieliśmy znaleźć partnera na przyszłość - stwierdził Jan Sochor, dyrektor naczelny Pumy.

Po części oficjalnej i podpisaniu dokumentów nadeszła chwila na zaprezentowanie strojów. W rolę modeli wcielili się: bramkarz Grzegorz Sandomierski, pomocnik Miroslav Czovilo i napastnik Krzysztof Piątek.

