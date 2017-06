Cracovia. Probierz: Powrót Kapustki? To bardzo trudne pytanie

Bartosz Kapustka w Leicester nie gra prawie w ogóle, więc pojawiają się plotki, że mógłby wrócić do Cracovii. - Za krótko tu jestem, by te plotki usłyszeć - podkreśla Michał Probierz, trener krakowian.

Zdjęcie Bartosz Kapustka (z prawej) /AFP

Wygląda na to, że Probierz, który przyszedł do klubu w środę, będzie mógł zbudować Cracovię według autorskiego pomysłu. Czy jest w nim miejsce na Kapustkę?



- To bardo trudne pytanie - zaczął szkoleniowiec, ale w końcu powiedział coś więcej na temat młodzieżowego reprezentanta Polski:



- Jakby Bartek miał traktować powrót do Cracovii jako zesłanie, to taki zawodnik nie jest potrzebny. Ale jak chciałby się u nas odbudować, to może to być bardzo ciekawe rozwiązanie - przyznał Probierz.



Kapustka ostatni sezon spędził w Leicester. W Premier League nie zagrał ani minuty, a w Pucharze Ligi zaliczył trzy spotkania.



Piotr Jawor