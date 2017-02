Cracovia - Pogoń Szczecin 1-1 w meczu 22. kolejki Ekstraklasy

Cracovia zremisowała 1-1 (0-0) z Pogonią Szczecin w meczu 22. kolejki Ekstraklasy.

Zdjęcie Marcin Budziński uderza na bramkę Jakuba Słowika. /Jacek Bednarczyk /

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Cracovia - Pogoń Szczecin!

Po zwycięstwie w Chorzowie z Ruchem (1-0) "Pasy" oddaliły się od strefy spadkowej na w miarę bezpieczny dystans. Kibice liczyli, że podopieczni Jacka Zielińskiego rozpoczną marsz w górę tabeli.



Pierwsza połowa była pojedynkiem dwóch równorzędnych drużyn. Raz przewagę miała Pogoń, raz Cracovia, ale żadnej ekipie nie udało się zamienić stworzonych sytuacji na bramki.

Mało brakowało, a już w 1. min Seiya Kitano znalazłby się w znakomitej sytuacji, by otworzyć wynik spotkania. Tomasz Brzyski minął się z piłką, ale Japończyk zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i obrońca Cracovii zdążył naprawić swój błąd.

Obie drużyny preferowały podobny styl gry, atakując rywali wysokim pressingiem i nieustannie wywierając presję na obrońcach. W takich warunkach ciężko było dłużej utrzymać się przy piłce, a agresywnej walce towarzyszyło sporo fauli w środkowej strefie boiska. Jedyny celny strzał przed przerwą oddał Damian Dąbrowski, ale nie miał szans zaskoczyć nim Jakuba Słowika.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło pod koniec pierwszej części meczu, gdy w polu karnym "Portowców" głowami zderzyli się Miroslav Czovilo i Jarosław Fojut. Obaj padli na murawę i szybko została udzielona im pomoc medyczna. O ile Fojut, który rozciął sobie łuk brwiowy, dość sprawnie podniósł się i po chwili mógł kontynuować grę, tak Czovilo musiał zostać zmieniony. Środkowy pomocnik "Pasów" był po zderzeniu kompletnie zamroczony, a jego twarz przyozdobił ogromny siniak. Miejsce Bośniaka na boisku zajął Jaroslav Mihalik.

Mecz rumieńców nabrał po przerwie. Już w pierwszej akcji w wybornej sytuacji znalazł się Krzysztof Piątek i nie zmarnował jej, zdobywając czwartą bramkę w piątym kolejnym spotkaniu. Budziński zagrał głową do Wójcickiego, ten - także głową - podał między zaskoczonych obrońców, a tam znalazł się już Piątek. Jak przystało na killera, mocnym strzałem nie dał szans bramkarzowi Pogoni.

Pogoń nie zwykła się jednak poddawać po straconym golu. Tydzień temu odrobiła straty w starciu z Piastem Gliwice, a w niedzielę nie minęło nawet pięć minut, by idealne dośrodkowanie Kamila Drygasa na bramkę zamienił Adam Frączczak. Napastnik Pogoni był tam gdzie trzeba i zrobił co trzeba - jego mocny strzał głową znalazł drogę do siatki.

W 59. min okazało się, że zderzenie z Czovilo, Fojut odczuł bardziej niż pierwotnie się wydawało. Obrońca zgłosił zawroty głowy i chwilę później na murawie zastąpił go Sebastian Rudol. Po zejściu z boiska piłkarz został przewieziony karetką do szpitala, gdzie wcześniej badany był też Czovilo.

Im bliżej było końca meczu, tym więcej przestrzeni zostawiali piłkarze obu ekip. Zarówno Cracovia, jak i Pogoń próbowały atakować, ale ciężko było sforsować defensywę rywala. Brakowało a to celnego podania, a to szybszej decyzji. Z dobrej strony pokazał się Nadir Ciftci, wypożyczony z Celtiku Glasgow do Pogoni, lecz widać było, że nie do końca rozumie się z kolegami.

Remis nie skrzywdził żadnej z drużyn. Cracovia nie przegrała piątego kolejnego spotkania, lecz aż cztery z nich kończyły się remisami. Pogoń zaś po raz drugi odrabiła straty i na wiosnę wciąż jest niepokonana.

- Założyliśmy sobie, że chcemy zdobyć w tym meczu trzy punkty bez znaczenia, czy zagramy dobrze, czy źle. Zagraliśmy dobry mecz, ale wystarczyło to tylko na remis - powiedział po spotkaniu strzelec pierwszej bramki, Krzysztof Piątek.

- Strzeliłem dokładnie tak jak chciałem - opisał sposób, w jaki trafił do siatki.

- Ciężko trenuje i cieszę się, że znalazłem się w wyjściowej jedenastce. Po meczu z Chorzowem byłem rozczarowany, że trener nie zdecydował się na mnie postawić - dodał Piątek.



Cracovia - Pogoń Szczecin 1-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Krzysztof Piątek (46), 1-1 Adam Frączczak (51-głową).

Żółta kartka - Cracovia: Marcin Budziński. Pogoń Szczecin: Jarosław Fojut.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 7 824.

Cracovia: Grzegorz Sandomierski - Diego Ferraresso (75. Mateusz Szczepaniak), Piotr Malarczyk, Hubert Wołąkiewicz, Tomasz Brzyski - Jakub Wójcicki, Marcin Budziński, Damian Dąbrowski, Miroslav Czovilo (41. Jaroslav Mihalik), Sebastian Steblecki (84. Erik Jendriszek) - Krzysztof Piątek.

Pogoń Szczecin: Jakub Słowik - Cornel Rapa, Mateusz Matras, Jarosław Fojut (59. Sebastian Rudol), Ricardo Nunes - Seiya Kitano (46. Spas Delew), Rafał Murawski, Mate Cincadze, Kamil Drygas (71. Nadir Ciftci), Adam Gyurcso - Adam Frączczak

