Cracovia – Pogoń. Probierz vs Skorża, czyli doświadczenie przeciwko pucharom

Michał Probierz na Ekstraklasie zjadł zęby, ale to jego rówieśnik - Maciej Skorża - delektował się smakiem trzech mistrzostw Polski. Dziś ich drużyny próbują uciec z dołu tabeli. – Takie sytuacje też czegoś uczą – podkreśla Probierz. Spotkanie Cracovia – Pogoń w poniedziałek o godz. 18, relacja w Interii.

Zdjęcie Trener Cracovii Michał Probierz /Fot. Michał Klag/REPORTER /East News

1972 rok - Górnik Zabrze kroczył po kolejny triumf w lidze, polscy piłkarze zdobywali medal na igrzyskach olimpijskich w Monachium, a Republika Federalna Niemiec triumfowała na mistrzostwach Europy w Belgii. W takich piłkarskich okolicznościach na świat przyszli trenerzy Michał Probierz i Maciej Skorża.

Różne drogi na salony

Dzieliło ich ponad 9 miesięcy (Skorża urodził się 10 stycznia, Probierz 24 września), blisko 250 km (urodzeni odpowiednio w Radomiu i Bytomiu), ale przede wszystkim droga, którą wdrapywali się do Ekstraklasy.

Na polskie piłkarskie salony weszli zupełnie innymi drzwiami. Probierz markę budował już jako piłkarz - zaliczył 260 spotkań w Ekstraklasie i choć do wirtuozów nie należał, to na murawie wypruwał żyły.

Podobnie jak dziś - jeśli któryś z jego piłkarzy spróbuje tylko przejść obok meczu, to lepiej, żeby zaczął sobie szukać nowego klubu. Drużynę buduje po swojemu, nie znosi wtrącania się, o braku dyscypliny nie wspominając.

M.in. dzięki temu, mimo zaledwie 45 lat, prowadził drużyny już w 324 spotkaniach ligowych (jak wyliczył portal Ekstrastats.pl) i pod tym względem nie ma sobie równych.

Piłkarz zawodowy? Nie dotyczy

Za to ze Skorżą żaden z obecnych trenerów Ekstraklasy nie może konkurować pod względem osiągnięć. Z Dyskobolią Grodzisk Wlkp. sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski (2007 r.), a później po dwa mistrzostwa z Wisłą Kraków (2008 i 2009). Następnie była Legia, gdzie najważniejszego trofeum nie zdobył, ale otarł łzy Pucharami Polski (2011 i 2012). Z kolei w 2015 r. wygrał ligę i Superpuchar z Lechem Poznań.

Obecny trener Pogoni nic nie osiągnął jednak jako zawodnik. Jak każdy młody chłopak biegał za piłką, jest także absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, ale w rubryce "piłkarz zawodowy" musi sobie wpisać "nie dotyczy".

Trener Skorża względem zawodników potrafi być bardziej jak przyjaciel, ale to nie jest żelazna zasadna. U niego też role są jasno wyznaczone - trener to szef, a zawodnik - podwładny. Gdy coś idzie nie po jego myśli, potrafi wpaść w furię. Inna sprawa, że Probierz przez większość meczu wygląda, jakby zaraz miał eksplodować.

Podśmiechiwanie z trenerów

Gdy Interia zapytała Probierza o relację ze Skorżą, trener Cracovii mówił o swoim rówieśniku z uznaniem.

- Często podśmiechujemy się z trenerów, że im nie idzie, ale trzeba pamiętać, że oni najpierw musieli coś zdobyć... Dziś ja i Maciek jesteśmy w dole tabeli, ale takie sytuacje też czegoś uczą. Ja mam najwięcej meczów z obecnych trenerów Ekstraklasy, Maciek jest najbardziej utytułowany. Obecnie obaj jesteśmy na dole, ale to nie jest tak, że zapomnieliśmy jak się trenuje. Są fazy w życiu szkoleniowca, które musi umieć pokonać - mówi Probierz.

Obaj szkoleniowca rzeczywiście znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Cracovia miała walczyć co najmniej o puchary, a jest ostatnia i ma tylko siedem punktów. O dwa więcej ma Pogoń, co daje jej 13. pozycję, a to także zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców w Szczecinie.

- Nie trzeba powtarzać jak ważny to będzie pojedynek dla obu zespołów. Liczę na maksymalne zaangażowanie każdego zawodnika i na to, że postawimy Cracovii trudne warunki. Aby wygrać, trzeba będzie stoczyć wojnę, bo rywalom też będzie bardzo zależało. Musimy walczyć o każdy centymetr boiska - zaznaczał Skorża na przedmeczowej konferencji prasowej.

Piotr Jawor

