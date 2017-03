Cracovia. Piotr Malarczyk naderwał mięsień dwugłowy

Kontuzja Piotra Malarczyka, obrońcy Cracovii, której nabawił się w meczu z Arką Gdynia, oznacza, że nie zagra przez kilkanaście dni i nie wystąpi w meczu z KGHM Zagłębiem Lubin, poinformowała internetowa strona "Pasów".

Malarczyk musiał w sobotę przedwcześnie opuścić murawę. Po badaniach okazało się, że ma naderwany mięsień dwugłowy. Czeka go około dwóch tygodni przerwy w grze, co oznacza, że nie wystąpi w nadchodzącym starciu Cracovii z Zagłębiem zaplanowanym na 13 marca.

"W związku z naderwanym mięśniem dwugłowym Piotra czeka przerwa. Kwestią kilkunastu dni jest to, kiedy wróci do gry. Liczymy na to, że od przyszłego tygodnia będzie już w stanie wrócić do treningów z drużyną" - powiedział trener Jacek Zieliński, cytowany przez stronę Cracovii, dodając, że wszyscy pozostali zawodnicy "Pasów", oprócz jeszcze Miroslava Čovilo, są zdrowi.

Malarczyk jest ważną postacią w formacji defensywnej "Pasów". Odkąd dołączył do zespołu ostatniego dnia sierpnia zeszłego roku, wystąpił we wszystkich meczach, poza czterema spotkaniami pod koniec zeszłego roku - absencja w nich była jednak spowodowana urazem twarzy, którego doznał w połowie listopada podczas spotkania z Piastem Gliwice.