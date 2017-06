Cracovia - Piast. Zieliński zostaje, "Pasy" zaczną przygotowania 20 czerwca

Z naszych informacji wynika, że Jacek Zieliński poprowadzi Cracovię także w przyszłym sezonie. - Zaczynamy przygotowania do sezonu 2017/18 20 czerwca - poinformował Zieliński. Przed jego piłkarzami jeszcze ostatni mecz obecnych rozgrywek, ale klub już utrzymał się w Lotto Ekstraklasie.

Zdjęcie Jacek Zieliński, trener Cracovii /Maciej Kulczyński /PAP

W tym sezonie "Pasy" niemal do końca broniły się przed spadkiem, a dokładnie rok temu zapewniły sobie awans do europejskich pucharów, które odbiły się im czkawką.



- W meczu z Piastem dostaną szansę ci, którzy grali mniej. My wyjdziemy na ten mecz jak najbardziej poważnie, chcemy go wygrać i w miarę dobrym stylu pożegnać się z kibicami - powiedział Zieliński przed spotkaniem z Piastem Gliwice (piątek, 20.30). W ekipie "Pasów" zabraknie w nim kontuzjowanych: Miroslava Czovilo, Deleu, Diego, Jakuba Wójcickiego, Huberta Wołąkiewicza i Grzegorza Sandomierskiego.

Piłkarze Cracovii zaraz po zakończeniu 37. kolejki Lotto Ekstraklasy rozpoczną urlopy, które potrwają dwa tygodnie.

"Pasy" przygotowania do sezonu 2017/18 rozpoczną 20 czerwca. W dniach 28 czerwca-7 lipca będą przebywać na zgrupowaniu w Grodzisku Wielkopolskim.

- Sparingami mamy już w większości zaplanowane. Zagramy z Sandecją Nowy Sącz, MFK Karvina, ale to jeszcze przed obozem, gdzie został już "klepnięty" mecz z Zagłębiem Lubin, a bardzo blisko jest potwierdzenie sparingu z Pogonią Szczecin, natomiast czekamy na trzeciego sparingpartnera - stwierdził Zieliński. Sezon rozpocznie się 14 lipca.

Do kluby wrócą przebywający ostatnio na wypożyczeniach: Mateusz Wdowiak (Sandecja), Adam Wilk (Legionovia) i Krzysztof Szewczyk (Stomil Olsztyn).

- Florin Bejan i Anton Karaczanakow mają też stawić się w klubie i wtedy zastanowimy się, co do ich przyszłości. Nie skorzystamy natomiast z opcji wykupu Jaroslava Mihalika, bo to są horrendalnie duże pieniądze - powiedział opiekun Cracovii.

Zieliński rozmawiał już z prof. Januszem Filipiakiem na temat kształtu drużyny na przyszły sezon.



- We właściwym czasie o wszystkim poinformujemy media. Większość spraw personalnych jest już rozstrzygnięta - stwierdził trener.