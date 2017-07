Cracovia - Piast Gliwice 1-1 w 1. kolejce Ekstraklasy

Cracovia zremisowała z Piastem Gliwice 1-1 w 1. kolejce Ekstraklasy. Obie bramki padły w pierwszej połowie, na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu sekund. Bohaterem gliwiczan mógł zostać Konstantin Wasiljew, ale nie wykorzystał rzutu karnego.

Zdjęcie Cracovia - Piast Gliwice /Stanisław Rozpędzik /PAP

Zapis relacji na żywo z meczu Cracovia - Piast Gliwice

Reklama

Relacja z meczu dla urządzeń mobilnych

Mecz w Krakowie był zapowiadany jako pojedynek dwóch osób, które w zeszłym roku niemal doprowadzili Jagiellonię Białystok do mistrzostwa Polski - Michała Probierza i Konstantina Wasiljewa. Pierwszy z nich już w debiucie przeprowadził rewolucję w składzie Cracovii, posyłając do gry m.in. 20-letniego Adama Wilka i 19-letniego Kamila Pestkę.

Drugi zaś do Piasta wracał po rocznej przerwie i chciał jak najlepiej pokazać się w swoim nowym-starym klubie.

Mecz obfitował w twarde wejścia i faule, nic więc dziwnego, że pierwsze groźne sytuacje miały miejsce właśnie po stałych fragmentach gry. W drużynie "Pasów" ich wykonawcą był Jaroslav Mihalik, natomiast ze strony Piasta groźnie strzelał właśnie Wasiljew.

Na bramki także nie musieliśmy długo czekać. W 13. minucie fatalny błąd popełnił Jakub Szmatuła, który wyszedł do dośrodkowania Mateusza Wdowiaka, ale dał się uprzedzić Sergeiemu Zenjovowi. Estończyk zdobył bramkę już w swoim debiucie w Cracovii.

Nie minęła minuta, a Piast już odrobił stratę. Pestka złamał linię obrońców, dzięki czemu Maciej Jankowski nie znalazł się na pozycji spalonej. Napastnika drużyny Dariusza Wdowczyka zagrał płasko wzdłuż bramki, a do piłki na dziesiątym metrze dopadł Gerard Badia. Strzelił mocno w róg bramki, czym pokonał bramkarza rywali.

Do Adama Wilka szczęście uśmiechnęło się chwilę później, gdy po zamieszaniu w polu karnym piłka wylądowała na poprzeczce jego bramki.

Pecha z kolei miał strzelec bramki dla ekipy z Gliwic. Badia niefortunnie wykonał wślizg, przez co nabawił się kontuzji kolana i musiał opuścić boisko. Jego miejsce na placu gry zajął Martin Bukata.

To Piast przeważał, ale przed doskonałą szansą na zdobycie bramki mogła stanąć Cracovia. Krzysztof Piątek przechwycił niedokładne podanie obrońcy i wychodził już na czystą pozycję, gdy na ziemię powalił go wracający Radosław Murawski. Sędzia Paweł Raczkowski ukarał zawodnika żółtą kartką, co było najniższym wymiarem kary.

Cracovia - Piast Gliwice 1-1 w meczu 1. kolejki Ekstraklasy 1 11 Cracovia - Piast Gliwice 1-1 w meczu 1. kolejki Ekstraklasy Autor zdjęcia: Stanisław Rozpędzik Źródło: PAP 11

Druga połowa również zaczęła się od odważnych ataków Piasta. To zespół z Gliwic dłużej utrzymywał się przy piłce i przeprowadzał składniejsze akcje. Cracovia schowana na własnej połowie czekała na kontrataki.

Michał Probierz wyraźnie nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych, dlatego już w 57. minucie przeprowadził podwójną zmianę, posyłając na boisko Szymona Drewniaka i Mateusza Szczepaniaka.

Te zmiany jednak nie polepszyły gry Cracovii, a niedługo później także Piast utracił początkowy animusz i chęć do gry. Wyglądało to tak, jakby piłkarzom starczyło sił jedynie na pierwszą połowę, a na drugą wyszli z zaciągniętym hamulcem ręcznym.

Ciśnienie kibicom podniosło się jedynie, gdy w końcówce meczu Deleu zatrzymał ręką uderzenie Macieja Jankowskiego, a arbiter wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Wasiljew, ale strzelił ponad bramką. Estończyk mógł zostać bohaterem w pierwszym meczu po powrocie do starego zespołu, ale przesadził z siłą uderzenia.

Mecz zakończył się remisem, który nie krzywdzi żadnej z drużyn, ale pokazuje, ze obie czeka jeszcze sporo pracy, jeśli chcą myśleć o miejscu w "ósemce" na koniec sezonu.

Wojciech Górski

Cracovia - Piast Gliwice 1-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Zenjov (13.), 1-1 Badia (14.)

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz