Cracovia - Piast Gliwice 0-1. Zieliński: To kolejna gorzka pigułka

- Prawda jest taka, że w zespole muszą nastąpić zmiany. Duże zmiany - powiedział na konferencji prasowej po przegranym (0-1) meczu z Piastem Gliwice, trener Cracovii Jacek Zieliński.

Zdjęcie Jacek Zieliński /Jacek Bednarczyk /PAP Cracovia Cracovia – Piast Gliwice 0-1 w meczu 37. kolejki Lotto Ekstraklasy

- To było przykre zakończenie nieudanego sezonu. Chcieliśmy się pokazać z lepszej strony, ale dzisiaj mieliśmy za mało atutów. To kolejka gorzka pigułka i mamy dużo do przemyślenia przed kolejnym sezonem - ocenił Jacek Zieliński.

Reklama

Trener "Pasów" dodał, że drużyna zawiodła w tym sezonie i musi uderzyć się w piersi. - Prawda jest taka, że w zespole muszą nastąpić zmiany. Duże zmiany - podkreślił.

Zieliński był zadowolony z postawy Jakuba Cunty i Huberta Adamczyki, którzy otrzymali szanse po wyleczeniu urazów i zaprezentowali się bardzo przyzwoicie. - Radek Kanach grał na tyle, na ile mógł. Myślę, że zaprezentował się dobrze. Ja nie mam do niego żadnych pretensji - dorzucił szkoleniowiec krakowian.

Trener Cracovii odniósł się także do występu debiutanta, Kamila Pestki. - To zdolny zawodnik, ale niewielu wie, że on także jest po urazie. Miał problem z kolanami. Dzisiaj było dobrze, ma warunki fizyczne. Myślę, że wszystko przed nim - ocenił.

Zapytany o Marcina Budzińskiego odparł, że nie wie, czy to był jego ostatni występ w Cracovii. - Wiem tylko, że rozmowy trwają, ale nie posuwają się do przodu - wyznał.

- Cieszę się, że w klubie pojawi się dyrektor sportowy. Sam o to zabiegałem - zakończył Zieliński, który odniósł się do zatrudnienia Mirosława Mosóra.

W dużo lepszym nastroju, co zrozumiałe, był trener gości, Dariusz Wdowczyk, który powiedział, że jego zespół zasłużył na zwycięstwo. - Może nie było to porywające widowisko, ale liczy się efekt, a my zdobyliśmy trzy punkty - ocenił.

Szkoleniowiec Piasta uspokoił także kibiców gliwiczan, zapewniając, że Radosław Murawski nie przyjechał do Krakowa, bo dostał wolne. - Przed nim młodzieżowe Euro, niech odpocznie - powiedział Wdowczyk.

Cracovia przegrała w piątek 0-1 (0-0) z Piastem Gliwice i zakończyła bardzo słaby sezon. Piłkarzy pożegnały gwizdy kibiców i nawoływanie do oddania koszulek.



Lotto Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz

Ranking Ekstraklasy - kliknij!

Z Krakowa Kamil Kania