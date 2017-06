Cracovia. Nowy trener, wielkie pieniądze na transfery?

Cracovię czeka rewolucja. Klub opuściło już kilku zawodników, ale trwają już rozmowy z następcami. Wygląda na to, że przy Kałuży będą mieli sporo pieniędzy do wydania.

Zdjęcie Mecz Śląsk Wrocław - Cracovia /Pawel Andrachiewicz /Newspix

W poniedziałek z Cracovią pożegnał się trener Jacek Zieliński, a trzy dni później zastąpił go Michał Probierz.



Na powitalnej konferencji prasowej szkoleniowiec był optymistą. Nie mówił o żadnych problemach, tylko wychwalał klub i właściciela Janusz Filipiaka.



- Cracovia ma bogatego właściciela, którego udało się namówić, by drużyna była silna i rywalizowała o wysokie cele - mówił Probierz.



Według "Przeglądu Sportowego" Probierz na transfery ma dostać aż cztery miliony złotych. Gdyby te pieniądze wydano mądrze, to przy obecnej sile zespołu i warsztacie Probierza jest spora szansa, by Cracovia nie tylko nie walczyła o utrzymanie, ale też stała się znaczącą siłą w Ekstraklasie.



Interia zapytała Probierza, czy otrzymał od Filipiaka obietnicę dużych pieniędzy na transfery.



- Można mieć bardzo wysoki budżet i nie zbudować zespołu, ale można też przy racjonalnych warunkach coś stworzyć. Chcemy zbudować taki zespół, by co roku mógł sprzedawać zawodników i za te pieniądze wzmacniać drużynę - wyjaśniał Probierz.Na razie szkoleniowiec poznaje zespół, ale już z klubem pożegnało się pięciu zawodników: Piotr Polczak, Marcin Budziński, Hubert Wołąkiewicz, Tomasz Brzyski i Erik Jendriszek.



W pierwszym sparingu przed startem sezonu Cracovia w niedzielę przegrała na wjeździe z Sandecją (0-1) po golu byłego zawodnika "Pasów" Bartłomieja Dudzica.



PJ