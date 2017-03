Cracovia. Miroslav Czovilo odwiedził piłkarzy "Pasów"

Zawodnik Cracovii Miroslav Czovilo w weekend wyszedł ze szpitala po poważnym urazie głowy, a dzisiaj odwiedził swoich kolegów w szatni przed rozpoczęciem treningu. Zespół szykuje się do sobotniego meczu z Arką Gdynia, który rozpocznie się o godz. 15.30 na stadionie przy ul. Kałuży.

Zdjęcie Miroslav Czovilo góruje nad Petarem Brlekiem /Fot. Michał Łepecki /

Wizyta Miroslava Czovilo nie była zapowiedziana, tym większe zaskoczenie spotkało kolegów z zespołu. Rekonwalescent chwilę porozmawiał z partnerami i życzył im powodzenia w najbliższym starciu z Arką.

Gracza Cracovii czeka długa przerwa w treningach, w następstwie urazu głowy. Do poważnego w skutkach zderzenia doszło w meczu z Pogonią Szczecin, który odbył się 19 lutego. Jak informuje oficjalna strona internetowa Cracovii, zawodnik zapewnił, że już czuję się lepiej.

"Drużyna okazała mi duże wsparcie przez ostatnie półtora tygodnia, więc i ja chciałem pokazać, że jestem z zespołem. Tak jak koledzy odwiedzali mnie w szpitalu, ja przyszedłem dzisiaj do klubu, by spotkać się z chłopakami. Oni życzyli mi szybkiego powrotu do zdrowia, a ja trzech punktów w sobotę. Oczywiście będę w weekend na stadionie dopingować zespół" - zapewnił Czovilo, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

W poprzednim meczu "Pasy" przegrały na wyjeździe 2-4 z Lechią Gdańsk w ramach 23. kolejki Lotto Ekstraklasy. Pod nieobecność bramkostrzelnego Czovilo, ciężar zdobywania goli wziął na siebie napastnik Krzysztof Piątek, który zdobył obie bramki.

