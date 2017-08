Cracovia. Michał Probierz zmartwiony grą defensywną

Cracovia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i straciła aż 12 bramek - najwięcej w lidze. To właśnie gra defensywna najbardziej martwi trenera Michała Probierza, którego "Pasy" już w piątek zmierzą się we Wrocławiu ze Śląskiem.

"To prawda, co się pisze - nasza gra w obronie wygląda fatalnie. W futbolu o wynikach decydują indywidualności, a my właśnie tracimy bramki po indywidualnych błędach" - stwierdził Probierz i zapowiedział zmianę na pozycji stopera.



Piotra Malarczyka, który zaliczył kiepski występ w ostatnim, zremisowanym 3:3, meczu z Górnikiem Zabrze, zastąpi Michał Helik. Do składu, po pauzie za kartki, nie wróci lewy obrońca Kamil Pesta, gdyż zastępujący go w spotkaniu z Górnikiem Zabrze Lennard Sowah spisał się dobrze.

"Nie mam powodów, aby teraz z niego rezygnować, a Kamil musi poczekać i pokazywać, że zasługuje na kolejną szansę podczas treningów" - wyjaśnił Probierz.

W Cracovii zdają sobie sprawę, że pięć punktów wywalczone w sześciu meczach, to bardzo skromny dorobek i liczą na zwycięstwo we Wrocławiu. "Śląsk jest doświadczonym zespołem, zbudowanym z piłkarzy, którzy wrócili do Polski z klubów zagranicznych. Na pewno sporym osłabieniem będzie brak pauzującego za kartki Marcina Robaka" - uważa Probierz.