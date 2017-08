Cracovia. Michał Probierz: Opatrzność czuwała nad zespołem z Zabrza

Już w piątek Cracovia podejmie beniaminka Ekstraklasy Górnika Zabrze w meczu 6. kolejki. - Postaramy się zatrzymać Igora Angulo dając mu jak najmniej miejsca na boisku - powiedział trener "Pasów" Michał Probierz.

Cracovia w dotychczasowych spotkaniach uzbierała zaledwie cztery punkty. Górnik, który po roku występów w I lidze wrócił do grona najlepszych, spisuje się nadspodziewanie dobrze. Podopieczni Marcina Brosza plasują się na 5. miejscu w tabeli (8 pkt), a duża w tym zasługa najlepszego snajpera zabrzan Igora Angulo. Hiszpański napastnik ma już na koncie siedem trafień i przewodzi klasyfikacji strzelców. - Górnik bazuje na kontratakach i stałych fragmentach gry. Postaramy się zatrzymać Angulo dając mu jak najmniej miejsca na boisku - stwierdził Probierz cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.



Trener Cracovii rozpoczął konferencję prasową przed spotkaniem z Górnikiem od gratulacji dla zabrzan za powrót do elity. - Z pewnością nie było to zadanie łatwe, ale opatrzność czuwała nad zespołem z Zabrza. Trener Brosz jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Być może w środowisku trenerskim jest niedoceniany, ale według mnie to bardzo dobry fachowiec - zaznaczył Probierz.



W swoim ostatnim ligowym spotkaniu Cracovia przegrała derby z Wisłą 1-2 i była to jej trzecia porażka z rzędu. Do 80. minuty "Pasy" prowadziły 1-0. Wtedy do akcji wkroczył Carlitos, który zapewnił wiślakom trzy punkty.



- Poświęciliśmy cały mikrocykl, aby poprawić naszą grę w obronie. Musimy być też skuteczniejsi z przodu i zacząć w końcu wykorzystywać nasze sytuacje. Cieszy mnie to, iż zawodnicy mają świadomość, że poprzez ciężką pracę mogą coś poprawić w swojej grze. Ostatnio zagraliśmy dobre spotkanie, ale niestety przegraliśmy mecz, a w dzisiejszej piłce profesjonalnej liczy się przede wszystkim zwycięstwo - podkreślił opiekun Cracovii.



Nie wiadomo, czy przeciwko Górnikowi zagra Miroslav Czovilo, który w spotkaniu z Wisłą doznał urazu. - Nie będziemy na siłę nikogo wystawiać. Miro Czovilo zagra tylko wtedy, jeżeli będzie gotowy na 100 procent - zapewnił Probierz.



Ostatnio "Pasy" pozyskały Javiera Hernandeza Gonzaleza, ale w dalszym ciągu nie zostały załatwione wszystkie formalności związane z rejestracją zawodnika. Probierz przyznał, że klub prowadzi rozmowy z austriackim pomocnikiem Jakobem Jantscherem z tureckiego Rizesporu.

