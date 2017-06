Cracovia. Lennard Sowah podpisał kontrakt z klubem

Cracovia ma nowego obrońcę. Roczny kontrakt z opcją przedłużenia o dwa sezony podpisał z "Pasami" 24-letni Niemiec ghańskiego pochodzenia Lennard Sowah. - poinformował krakowski klub.

Zdjęcie Lennard Sowah /www.cracovia.pl

Lennard Sowah urodził się w Hamburgu i tam też stawiał pierwsze kroki w piłkarskiej karierze. Następnie wyjechał do Anglii, gdzie podnosił umiejętności w młodzieżowych drużynach Arsenalu Londyn i Portsmouth. Z drugim z wymienionych klubów zadebiutował w Premier League w 2010 roku. Później wrócił do rodzinnego miasta i bronił barw Hamburger SV. Jego kolejnymi klubami były: duński FC Vestsjalland oraz szkockie Hamilton Academical i Heart of Midlothian.



To trzeci zawodnik, który dołączył do Cracovii w tym okienku transferowym. Wcześniej umowy z "Pasami" zawarli Petteri Forsell i Michał Helik.



W poniedziałek krakowski klub poinformował, że Jacek Zieliński nie jest już trenerem Cracovii. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Następcę Zielińskiego mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. Z naszych informacji wynika, że największe szanse ma Maciej Bartoszek.

Cracovia zainauguruje rozgrywki nowego sezonu Ekstraklasy 15 lipca. Krakowianie zmierzą się u siebie z Piastem Gliwice.