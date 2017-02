Cracovia. Kontuzja Pawła Jaroszyńskiego

Paweł Jaroszyński nabawił się kontuzji podczas piątkowego treningu Cracovii. Uraz z pewnością wykluczy go z niedzielnego spotkania przeciw Pogoni Szczecin, lecz nie wiadomo jeszcze na ile jest poważny.

Zdjęcie Paweł Jaroszyński /Lukasz Krajewski /

W piątek Cracovia odbyła trening na boisku ze sztuczną nawierzchnią i wiele wskazuje na to, że to właśnie ona była przyczyną kontuzji. Noga lewego obrońcy "Pasów" ujechała mu i zatrzymała się w nienaturalnej pozycji. Na boisku trawiastym noga jechałaby dalej i prawdopodobnie do kontuzji by nie doszło. Trener Jacek Zieliński przyznał, że wraz z zawodnikiem czekają na wyniki badań, ale sytuacja nie wygląda ciekawie.

Obecny sezon jest dla Jaroszyńskiego wybitnie pechowy, gdyż większość rundy jesiennej stracił wskutek złamania nogi. Cracovia ma obecnie ogromny problem z trenowaniem na naturalnej nawierzchni, gdyż boisko treningowe nie nadaje się do użytku, a regularne treningi na płycie głównej doszczętnie zniszczyłyby murawę.



W meczu z Pogonią kontuzjowanego Jaroszyńskiego zastąpi najprawdopodobniej Tomasz Brzyski.



Kontuzja ta stanowi dla menedżera Cracovii nieprzyjemną niespodziankę po tym, jak do treningów wrócili Hubert Adamczyk i Mateusz Cetnarski, którzy ostatnio także zmagali się z urazami.