Cracovia. Klub wykupił Jaroslava Mihalika

Zwrot w sprawie pomocnika słowackiej młodzieżówki Jaroslava Mihalika! Za kadencji trenera Jacka Zielińskiego zapadła decyzja, że Cracovia zrezygnuje z jego wykupu. Teraz jednak skorzystała z opcji wykupu utalentowanego piłkarza i wyrównała najwyższy transfer w historii klubu!

Zdjęcie Reprezentant Słowacji Jaroslav Mihalik ucieka Szwedowi Kerimowi Mrabtiemu. Fot. Wojciech Pacewicz /PAP

Przełomem była nie tylko zmiana na stanowisku trenerskim i zatrudnienie Michała Probierza, ale też świetna dyspozycja Mihalika na Euro 2017 U21 w Polsce. W meczu z Polską Mihalik wypracował pierwszego gola i był jednym z najbardziej aktywnych piłkarzy. Błyszczał też w spotkaniach z Anglią i Szwecją.

Cracovia, wypożyczając Słowaka ze Sparty Praga, zastrzegła sobie możliwość wykupienia go za kwotę 700 tys. euro. Czy to dużo, czy mało? Zważywszy na wiek i potencjał zawodnika, to chyba okazyjna cena. Od czasów transferu Saidiego Ntibazonkizy "Pasy" nie dokonały tak dużego transferu!



Kibice "Pasów" mają powody do optymizmu nie tylko z uwagi na zatrudnienie charyzmatycznego Michała Probierza. Wraz z jego przyjście obudziła się żądza wygrywania - nie tylko w hokeju - u profesora Janusza Filipiaka.



- Profesor nie żartuje, mówiąc o występach Cracovii w europejskich pucharach. Ona naprawdę ma na to apetyt, a stać go na poważne transfery - powiedział nam jeden z ludzi znających układy panujące przy Kałuży.



Cracovia zamierza też wzmocnić rywalizację o miejsce w bramce. Stara się o pozyskanie znanego na polskim rynku bramkarza Jana Muchy, który stracił posadę w Slovanie Bratysława. Sęk w tym, że 35-letnim golkiperem interesuje się także Lechia Gdańsk, która dostała atrakcyjną ofertę za Duszana Kuciaka. Polska liga słowackimi bramkarzami stoi? Tak się może zdarzyć!



MiBi