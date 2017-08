Cracovia. Javier Hernandez Gonzalez wzmocnił "Pasy"

Ma za sobą występy w juniorach i rezerwach Realu Madryt, z Gabalą wyeliminował Jagiellonię, a dzisiaj Javier Hernandez wzmocnił Cracovię.

Zdjęcie Javier Hernandez wzmocnił Cracovię. /

Javi Hernandez jest wychowankiem CD Munibar Pizarrales. Szkolił się też w juniorach Realu Madryt oraz w zespole rezerw. Następnie dość często zmieniał kluby. Był zawodnikiem: Halmstads BK , UD Salamanca, CD Ourense, Burgos CF, AC Poli Timisoara.

Poprzedni sezon spędził w Górniku Łęczna. Zagrał w 28 meczach ekstraklasy i zdobył cztery bramki. Po spadku Górnika do 1. ligi związał się z Gabalą. Zagrał w pierwszym meczu kwalifikacji Ligi Europejskiej przeciwko Jagiellonii Białystok. Rewanż obejrzał z ławki rezerwowych. W tym dwumeczu Azerowie wyeliminowali wicemistrzów Polski.

Francisco Javier Hernandez Gonzalez urodził się 6 czerwca 1989 roku w Salamance i jeszcze jako młody chłopak występował w juniorskich zespołach m.in. UD Salamanca, czy przede wszystkim Realu Madryt. Co więcej, w latach 2008-2011 grał w Realu Madryt Castilla, drugiej drużynie "Królewskich".

W 2011 roku zaliczył krótki epizod w szwedzkim Halmstads BK, ale jeszcze tego samego roku powrócił do ojczyzny, do UD Salamanki, w której występował do 2013 roku. Zanim trafił do ekstraklasowego Górnika Łęczna (sezon 2016/17) grał także w hiszpańskich CD Ourense oraz Burgos CF, jak również w rumuńskim ACS Poli Timisoara.

Hernandez mierzy 184 centymetry wzrostu i jest pomocnikiem.