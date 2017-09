Cracovia - Jagiellonia Białystok 1-1 w meczu ósmej kolejki Ekstraklasy

Jagiellonii Białystok wystarczył jeden celny strzał w meczu, by zdobyć bramkę i wywieźć punkt ze stadionu Cracovii. Remis 1-1 załamał gospodarzy, którzy do 89. minuty prowadzili.

Zdjęcie Zawodnik Cracovii Milan Dimun (L) oraz Przemysław Frankowski z Jagiellonii Białystok /Jacek Bednarczyk /PAP

Niewiele ciekawego działo się na boisku "Pasów" w pierwszym fragmencie gry. Emocje zaczęły się od rzutu karnego.



Reklama

W 21. minucie debiutujący w Jagiellonii Nemanja Mitrović podciął w polu karnym Jakuba Wójcickiego i sędzia Paweł Gil wskazał na jedenastkę. Do piłki podszedł Krzysztof Piątek i szczęśliwie, pod brzuchem Damiana Węglarza, posłał ją do bramki gości.



W odpowiedzi Przemysław Frankowski przestrzelił w znakomitej okazji, po podaniu Łukasza Burligi.



W końcówce pierwszej połowy Burliga mógł wylecieć z boiska po spięciu z Mateuszem Wdowiakiem. Obrońca "Jagi" za próbę uderzenia rywala zobaczył tylko żółtą kartkę.



W 50. minucie Matić Fink popisał się indywidualną akcją i uderzył lewą nogą zza pola karnego. Piłka po rykoszecie przeleciała tuż nad bramką Jagiellonii.



Jedyne na co stać było gości z Białegostoku, to niecelne uderzenia z dystansu. "Jagę" pogrążyć mógł Wdowiak, ale popisowo zmarnował szybkie wyjście "Pasów", "podając" do Węglarza.



W 89. minucie pierwszy celny strzał Jagiellonii zakończył się golem dla gości. Wprowadzony chwilę wcześniej Piotr Wlazło uderzył lewą nogą z 20 metrów i po lekkim rykoszecie zaskoczył Grzegorza Sandomierskiego. Gospodarze domagali się odgwizdania spalonego, bo przed bramką "Pasów" utrudniał interwencję Sandomierskiemu Cillian Sheridan.



Goście poszli za ciosem i w końcówce stworzyli jeszcze trzy groźne okazje, a "setkę" zmarnował właśnie Sheridan.



Cracovia - Jagiellonia Białystok 1-1 (1-0)



Bramki: 1-0 Krzysztof Piątek (22. z karnego), 1-1 Piotr Wlazło (89.)

Żółte kartki - Cracovia: Radosław Kanach. Jagiellonia: Karol Świderski, Łukasz Burliga, Rafał Grzyb.

Sędzia: Paweł Gil. Widzów: 7262.

Cracovia: Grzegorz Sandomierski - Matić Fink, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Kamil Pestka (46. Michal Siplak) - Adam Deja, Milan Dimun (80. Radosław Kanach) - Jakub Wójciki, Javi Hernandez (67. Sebastian Steblecki), Mateusz Wdowiak - Krzysztof Piątek.

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Łukasz Burliga, Gutieri Tomelin, Nemanja Mitrović, Piotr Tomasik - Przemysław Frankowski, Rafał Grzyb (80. Piotr Wlazło), Taras Romanczuk, Arvydas Novikovas (60. Fiodor Czernych) - Karol Świderski (69. Łukasz Sekulski), Cillian Sheridan.



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy