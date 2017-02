Cracovia. Jacek Zieliński: Stadion Lechii jest twierdzą

- Nie jedziemy do Gdańska przestraszeni - mówił przed meczem z Lechią Jacek Zieliński, trener Cracovii.

- Miroslav Czovilo w dalszym ciągu przebywa w szpitalu, z kolei Paweł Jaroszyński jest w fazie rehabilitacji. Pozostali zawodnicy są gotowi do gry - powiedział przed meczem z liderem z Gdańska Jacek Zieliński, szkoleniowiec Cracovii.

- Będziemy musieli przeorganizować grę. Przez dłuższy czas skład się klarował, ale w ciągu paru dni wypadły nam dwa ważne ogniwa. Jest już jakiś pomysł na to, jak drużyna zagra w Gdańsku - dodał Zieliński.

Brak Czovili jest wielką stratą dla Cracovii. Nie dość, że defensywny pomocnik jest jednym z najważniejszych graczy w talii Zielińskiego, to jeszcze najskuteczniejszym. W tym sezonie strzelił już siedem goli. W kadrze jest natomiast Mateusz Cetnarski, który wraca po kontuzji. Być może to on zastąpi Czovilę w pierwszym składzie.



Tymczasem Cracovię czeka trudne zadanie, bo Lechia jest liderem Ekstraklasy. Trener Zieliński zwraca uwagę na znakomita formę gdańszczan na własnym stadionie.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że gramy z obecnym liderem Lotto Ekstraklasy i to na jego stadionie, który jest twierdzą - na 11 meczów Lechia zanotowała tu dziewięć wygranych i tylko po jednym remisie i porażce. Wierzymy jednak w swoje umiejętności. Nie jedziemy do Gdańska przestraszeni. Zawsze grało nam się dobrze z Lechią i mamy nadzieję, że tak będzie i w tę sobotę - dodał trener Zieliński.

