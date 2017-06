Cracovia. Filipiak: Gramy co najmniej o europejskie puchary

Janusz Filipiak, prezes Cracovii spotkał się z dziennikarzami. Odpowiadał m.in. na pytania związane ze zwolnieniem trenera Jacka Zielińskiego oraz jego następcą, którym wedle naszej wiedzy będzie Maciej Bartoszek. Zdradził również część przymiarek transferowych klubu.

Prezes i właściciel "Pasów" nie zwykł zbyt często zmieniać zdania. Tymczasem miesiąc temu zapewniał, że Zieliński zostanie w klubie, o ile utrzyma zespół.



- Rozmawiałem z trenerem i jasno powiedziałem, że jeśli się utrzyma, to jego pozycja absolutnie nie jest zagrożona - zapowiedział prof. Filipiak 9 maja. Tymczasem wczoraj doszło do zwolnienia dotychczasowego szkoleniowca, co dzisiaj szef klubu wyjaśnił w następujący sposób:



- Tamtą deklarację złożyłem na kilka kolejek przed końcem sezonu. Natomiast styl, w jakim to utrzymanie się odbyło, wszyscy widzieli i o tym mówili. Udało nam się, bo między innymi Zagłębie wygrało swój mecz z Łęczną i tak się "dokulaliśmy" do utrzymania. Nie było to utrzymanie, które mieliśmy na myśli. Styl był bardzo słaby - stwierdził szef klubu.



Inna rzecz, że chemii na linii trener Zieliński - szatnia nie było już dawno, ale nie raz w Cracovii jej brak nie przeszkadzał władzom klubu. Wystarczy przypomnieć męczarnie kibiców ze zwalnianym w nieskończoność Stefanem Majewskim. Teraz klamka zapadła nagle i zaważyły na tym dwie sprawy: spór o politykę transferową i doniesienia z obozu Słowacji U21 o tym, że Jaroslav Mihalik miał dotrzeć na zgrupowanie ze sporą nadwagą i dopiero po objęciu go specjalnym mikrocyklem udało się go doprowadzić do takiej formy, jaką zachwycał chociażby w meczu z Polską. Profesorowi miał nie spodobać się przekaz o tym, że w jego klubie jakikolwiek sportowiec ma nadwagę. To miała być kropla, która przelała czarę goryczy i doprowadziła do odprawienia Zielińskiego.



Filipiak oświadczył dzisiaj, że nazwisko nowego szkoleniowca ma być znane w czwartek. Z naszych informacji wynika, że będzie nim Maciej Bartoszek, były szkoleniowiec Korony Kielce. Zatrudnienie Bartoszka teraz, z dnia na dzień, jest niemożliwe ze względów formalnych: jego poprzedni pracodawca - Korona Kielce, nie uregulował odprawienia trenera. W myśl umowy, kontrakt Bartoszka z Koroną automatycznie został przedłużony do końca czerwca 2018 r. po awansie "Złocisto-krwistych" do grupy mistrzowskiej. Później nowe władze klubu postanowiły odprawić pana Macieja, który nieprzypadkowo został wybrany przez piłkarzy Ekstraklasy Trenerem Sezonu, jednak na razie nie ma porozumienia co do wysokości odszkodowania dla szkoleniowca, za zerwanie kontraktu.



Prezes Filipiak zdradził we wtorek, jakie wymaganie będzie miał wobec nowego szkoleniowca. Wygląda na to, że poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko.



- Chcemy grać co najmniej o puchary - zaznacza Filipiak.



Prezes Cracovii odniósł się również do przymiarek transferowych. Zdradził m.in. że Damian Dąbrowski cały czas sygnalizował, że chce opuścić klub.



Cracovia ciągle szuka też wzmocnień. Blisko przyjścia jest pomocnik Damian Kądzior, który w poprzednim sezonie reprezentował Wigry Suwałki i uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych pomocników zaplecza Ekstraklasy.



- Ale zamiast przyjechać do Krakowa, poprosił o spotkanie. Wydaje mi się, że czekają z menedżerem na nowego trenera - podkreślił prezes Cracovii.

