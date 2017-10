Trener Cracovii Michał Probierz, po przeprowadzce do stolicy Małopolski może czuć się jak drużyna z Londynu grająca w Premier League: derby co tydzień. W ubiegłym tygodniu z Sandecją, jutro z Bruk-Betem Termalicą.

Zapytaliśmy trenera Probierza o to, czy łatwiej przygotować zespół na takie derby jak te z Sandecją czy Bruk-Betem?

- To pomaga, jest na plus. Z Sandecją atmosfera była przyjazna. Wdowiak został przyjęty bardzo miło, czasem to potrafi nawet rozkleić, bo przecież osiągnął w Nowym Sączu sukcesy - odpowiedział Probierz.

Szkoleniowiec "Pasów" docenia grę rywala z Niecieczy, a jeszcze bardziej jego trenera Macieja Bartoszka.

- Termalica w Szczecinie zagrała bardzo agresywnie, widać, że zespół przejął styl od trenera Bartoszka. Z Maćkiem znamy się i lubimy. Przechodził różne etapy. Miał propozycje z Dymana Brześć, kilka z Polski. Jest komunikatywny i bardzo fajny. Zdobył trenera roku, ale sam powiedział do mnie i Jacka Magiery, że głupio wyszło. Trzeba go pochwalić za takie zachowanie, z klasą - podkreślał Probierz.

Na początku spotkania z dziennikarzami odniósł się do niedawnego zwolnienia fizjologa Jakuba Podgórskiego.

- Trener przygotowania fizycznego Jakub Podgórski nie został kozłem ofiarnym. Po prostu przyjrzałem się jego pracy i ze względów organizacyjnych nasze drogi się rozeszły, ale uważam, że zespół jest dobrze przygotowany - powiedział trener "Pasów".

- Wszyscy postawiliśmy zespół na nogi. Wróciło dziewięciu zawodników po kontuzji, oprócz Dąbrowskiego wszyscy trenują, zwiększyliśmy nawet intensywność ćwiczeń - dodał.

Niecieczanie wyprzedzają Cracovię o jeden punkt w tabeli. Do składu "Pasów" wróci Grzegorz Sandomierski, a wracający po dyskwalifikacji Ołeksij Dytjatjew ma małe szanse na grę, gdyż trener nie chce rotować na siłę składem defensywy.

- Powinniśmy mieć więcej punktów, ale gramy coraz lepiej, więc nadal liczymy na awans do czołowej "ósemki" - postawił cel przed ekipą krewki szkoleniowiec, wbrew temu, że do górnej połowy tabeli Cracovii brakuje osiem punktów.

Probierz jest zbudowany nie tylko powrotem kontuzjowanych do składu, dzięki czemu środek pola uszczelnią Drewniak z Czovilo, ale też postępami czynionymi przez innych graczy. Chwalił za nie Jaroslava Michalika i Javiego Hernandeza.

- Hernandez powoli staje się liderem zespołu. Mamy możliwości i zmienników. Doskonalimy to, co szwankuje, ostatnio trenowaliśmy na głównej płycie stadionu, która jest w świetnym stanie - wyliczył kolejny dobry prognostyk przed sobotnim meczem Michał Probierz.

Starcie Cracovia - Bruk-Bet Termalica w sobotę o godz. 18.

Z Krakowa Michał Białoński

