Zagłębie - Arka 1-3. Utrzymanie gdynian. Ojrzyński: Zwycięzców się nie sądzi

- Zwycięzców się nie sądzi. Dzisiaj jest czas na radość - powiedział trener Arki Gdynia Leszek Ojrzyński po wygranej 3-1 w Lubinie z Zagłębiem. Zwycięstwo przesądziło o utrzymaniu gdynian w Ekstraklasie.

Zdjęcie Leszek Ojrzyński /Maciej Kulczyński /PAP Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin – Arka Gdynia 1-3 w 37. kolejce Lotto Ekstraklasy

Ojrzyński przejął Arkę w kwietniu. 2 maja sięgnął z nią po Puchar Polski, a teraz utrzymał się z drużyną w Ekstraklasie. Gdynianie zagrają w eliminacjach Ligi Europejskiej.

Reklama

- Czuję się fantastycznie, ale nie tak jak po zdobyciu Pucharu Polski - mówił po wygranej w Lubinie Ojrzyński na antenie Canal Plus.



- Całe szczęście, że dobrze weszliśmy w mecz, to dodało nam pewności i próbowaliśmy kontrolować to spotkanie, choć bramka dla Zagłębia trochę to zmąciła - powiedział szkoleniowiec.



- Zwycięzców się nie sądzi. Dzisiaj jest czas na radość - podkreślił.



- Plan taktyczny zrealizowaliśmy bardzo dobrze. Na początku drugiej połowy zabrakło koncentracji, ale nikt nie będzie tego pamiętał. Każdy będzie pamiętał, że zostaliśmy w Ekstraklasie - zaznaczył Ojrzyński.



WS

Lotto Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz