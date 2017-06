Tomasz Koszut oficjalnie w Arce Gdynia

Słowacki obrońca Tomasz Koszut został oficjalnie zawodnikiem Arki Gdynia. 27-letni piłkarz podpisał dwuletni kontrakt - poinformował klub.

Koszut trenował z Arką od dwóch miesięcy, ale dopiero teraz doszło do finalizacji umowy, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2019 roku.



Poprzednim klubem Koszuta był 1.FC Slovacko, zespół ekstraklasy czeskiej. Rozegrał w nim od 2010 roku 143 mecze, w których zdobył 9 bramek.



Karierę rozpoczynał w słowackiej Nitrze, potem przeniósł się do Sparty Praga. W przeszłości był młodzieżowym reprezentantem Słowacji (U-19 i U-21).



Gdynianie przebywają obecnie na urlopach. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 19 czerwca.



Nowy sezon Ekstraklasy ruszy 14 lipca. Pierwszym rywalem Arki będzie Śląsk Wrocław.



Arka, jako zdobywca Pucharu Polski, wystąpi w europejskich pucharach. Gdynianie zaczną bój od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europejskiej i mogą trafić na uznane europejskie kluby takie jak AC Milan, Fenerbahce Stambuł, Athletic Bilbao, Zenit Sankt Petersburg, Girondins Bordeaux, Everton, Olympique Marsylia czy PSV Eindhoven.