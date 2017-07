Superpuchar Legia - Arka. Ojrzyński: Chcemy sprawić niespodziankę

Już w piątek o 20.30 czeka nas start sezonu! W meczu o Superpuchar Polski Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Arką Gdynia. - Nikt nogi nie odstawi. Chcemy sprawić niespodziankę - podkreślił trener gdynian Leszek Ojrzyński.

- To będzie przetarcie przed sezonem, ale gramy dla siebie, dla kibiców. Nikt nogi nie odstawi. Chcemy sprawić niespodziankę. Fajnie by było w dobrych nastrojach przygotowywać się do ligi - powiedział na konferencji prasowej Ojrzyński, cytowany na stronie klubu.

- Nie ma się co oszukiwać, jedziemy do mistrza Polski, wielkiej firmy, ale pokusimy się kolejny raz o niespodziankę. Warszawa nam służy, Warszawa da się lubić, jak śpiewają kibice i oby było tak w tym przypadku - powiedział 35-letni Krzysztof Sobieraj, który właśnie przedłużył kontrakt z Arką.



W maju Arka zdobyła Puchar Polski po wygranej w Warszawie z Lechem Poznań.



Także nowy bramkarz gdyńskiego zespołu Krzysztof Pilarz jest pewien, że w stolicy można wygrać. - W moim przypadku udawało się wygrywać na Legii. Przetarcie jakieś więc jest. Recepta? Trzeba wyjść optymistycznie nastawionym na to spotkanie. Dać wszystko najlepsze, co się ma. Legia jest faworytem, ale z każdym da się wygrać - podkreślił golkiper Arki.

Trener Ojrzyński cieszy się, że tydzień przed startem Ekstraklasy jego zespołowi przyjdzie przejść poważny test. - Jestem zadowolony, że ten mecz jest przed ligą. To nie mecz sparingowy, a mecz z otoczką, o stawkę, z kibicami, czyli to co nas czeka w meczach ligowych - powiedział.

Szkoleniowca cieszą też zasady rozgrywania Superpucharu. - Przy remisie nie ma dogrywki, tylko rzuty karne. Można zrobić pięć zmian i z tego także się cieszę. Jeśli ktoś będzie miał słabszy dzień, można z tych zmian skorzystać - zaznaczył Ojrzyński.

- Myślę, że Legia wystawi najsilniejszy skład. Jest kilka znaków zapytania. Legia co prawda przegrała cztery ostatnie mecze o Superpuchar, ale jest nowy trener, jest dużo zawodników, którzy wrócili z wypożyczeń i będą chcieli się pokazać. Jednego znamy, Mateusz Szwoch prawdopodobnie zagra - mówił trener Arki. To właśnie z tego klubu wrócił do Legii Szwoch.

