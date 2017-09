Piast - Arka 0-1. Sołdecki: Mamy dwie równe jedenastki

To był udany wyjazd na południe Polski dla piłkarzy z Gdyni. We wtorek, w 1/8 Pucharu Polski wygrali trudne wyjazdowe spotkanie z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała, a w piątek odnieśli pierwszą w tym sezonie wyjazdową wygraną w Lotto Ekstraklasie, pokonując Piasta w Gliwicach 1-0. Spory udział w tym miał Dawid Sołdecki.

Zdjęcie Dawid Sołdecki (w środku) /Michał Szalast /PAP

W 50. minucie spotkania w Gliwicach, po raz kolejny piłkę z autu daleko wyrzucił Damian Zbozień. W polu karnym dobry wyrzut "przedłużył" Dawid Sołdecki, futbolówka trafiła na głowę Rafała Siemaszki, który z kilku metrów wpakował ją pod porzeczkę. To jego trafienie numer dwa w obecnych rozgrywkach.



- Rafał dobrze się znalazł. Był tam, gdzie być powinien i zdobył dla nas ważnego gola. Ja tylko przedłużyłem piłkę za siebie - mówi skromnie 30-letni Sołdecki.



Dzięki wygranej w Gliwicach Arka ma na koncie już 14 punktów i zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. - Myśleliśmy tylko o tym, żeby w Gliwicach wygrać i cel udało się osiągnąć. Wcześniej mieliśmy na koncie wiele remisów w lidze i to nas bolało. Z Piastem, to był taki mecz za sześć punktów, żeby się odbić w górę tabeli. To dla nas ważna wygrana - podkreśla zawodnik Arki.



Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego, po wtorkowym pucharowym spotkaniu zostali na południu Polski, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu z Piastem. Jak widać, takie podejście przyniosło pożądane efekty. W 1/8 Pucharu Polski gdynianie, po dogrywce, uporali się z Podbeskidziem 2-1, żeby zwyciężyć też w piątek na stadionie przy ulicy Okrzei.



- Cały tydzień byliśmy poza Gdynią, trenowaliśmy na dwie grupy. Jedna zagrała i wygrała z Podbeskidziem, a druga z Piastem. Jak widać, mamy dwie równe jedenastki, więc trenera ma na kogo stawiać - podkreśla Sołdecki.



Kolejnym ligowym rywalem Arki będzie w piątek Cracovia. Z kolei w ćwierćfinale Pucharu Polski, obrońca tytułu z poprzedniego sezonu, zmierzy się ze zwycięzcą z pary Chrobry Głogów - Piast. Swojego kolejnego pucharowego rywala gdynianie poznają we wtorek.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Sołdecki: Mecz za sześć punktów INTERIA.TV

Reklama