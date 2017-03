Marcus Vinicius otrzymał polskie obywatelstwo

Kolejny piłkarz z Ekstraklasy otrzymał polski paszport. Napastnik Arki Gdynia Marcus Vinícius da Silva de Oliveira otrzymał uroczyście dokumenty w piątek w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Zdjęcie Marcus Vinicius /Fot. Marcin Onufryjuk /

Marcus Vinicius urodził się 29 marca 1984 roku w Belford Roxo w Brazylii. Jest wychowankiem słynnego Vasca da Gama, a w swojej ojczyźnie występował w Olaria Rio de Janeiro i Angra dos Reis Esporte Clube.



W 2008 roku przyjechał do Polski i grał w zespołach z niższych lig. Kariera Marcusa Viniciusa w naszym kraju nabrała rozpędu w 2011 roku, kiedy to został wypożyczony do występującego w Ekstraklasie GKS-Bełchatów. 31 lipca 2012 roku podpisał kontrakt z Arką Gdynia. W tym sezonie Ekstraklasy strzelił siedem goli.



Kilka dni temu polskie obywatelstwo otrzymał bramkarz Lecha Poznań Jasmin Burić.

