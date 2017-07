Legia - Arka 1-1, k. 3-4. Trener Ojrzyński: Nikt nam tego nie zabierze

Trzy miesiące pracy i dwa puchary. Leszek Ojrzyński po tym, jak objął Arkę Gdynia najpierw wywalczył Puchar Polski, a w piątkowy wieczór pokonał Legię Warszawa w Superpucharze Polski. - Dla mnie najważniejsze jednak było utrzymanie w lidze - podkreślił szkoleniowiec.

Zdjęcie Leszek Ojrzyński //Bartłomiej Zborowski /PAP

- Ocena meczu jest bardzo dobra, drużyna przyjechała sprawić niespodziankę, chłopcy chcieli się pokazać i to im się udało. Od początku graliśmy bardzo dobrze, ale od 20. minuty złapaliśmy zadyszkę i Legia przejęła kontrolę nad meczem, później świetnie bronił nasz bramkarz. Po przerwie Legia stworzyła mało sytuacji, my też nie mieliśmy ich zbyt wiele. Teraz chcemy ochłonąć. W niedługim czasie zdobyliśmy Puchar Polski i Superpuchar Polski. Nie chcemy złapać zadyszki. Szacunek dla nas, ale nie chcemy, żeby powtórzył się scenariusz z maja, gdy zajęło nam dużo czasu, aby złapać rytm po wygraniu Pucharu Polski - powiedział po meczu trener Arki.

Reklama

Pytany o to, które osiągnięcie z ostatnich miesięcy uważa za najważniejsze, bez wahania wskazał na uchronienie Arki przed spadkiem.

- Utrzymanie w lidze było najważniejsze dla mnie. To wiąże się z tym, że mamy budżet na podobnym poziomie. Liga jest zawsze najważniejsza, bo tutaj mamy do wykonania ciężką pracę. Sukcesy zostaną zapisane w CV, nikt ich nam nie zabierze, ale to że jesteśmy w elicie to dla nas priorytet - zakończył.

z Warszawy Krzysztof Oliwa