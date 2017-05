Josip Bariszić rozwiązał kontrakt z Arką Gdynia

Josip Bariszić już nie jest piłkarzem Arki Gdynia. Kontrakt został rozwiązany na porozumieniem stron. Chorwat wrócił do Piasta Gliwice, gdzie będzie kontynuował rehabilitację po kontuzji.

Zdjęcie Josip Bariszić /Fot. Piotr Matusewicz /Newspix.pl

W kwietniu Bariszić odniósł kontuzję łydki, która wyeliminowała go z gry do końca sezonu. "Obie strony zapewne są rozczarowane. My liczyliśmy na zawodnika, który w poprzednich klubach zaliczał asysty i strzelał bramki. Jedną z głównych przyczyn decydujących o braku oczekiwanych efektów były kontuzje, które go nie ominęły. Wspólnie jesteśmy zawiedzeni, że nie udało nam się zrealizować planów, jakie mieliśmy" - powiedział dyrektor sportowy Arki Edward Klejndinst cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.



Bariszić został wypożyczony do Arki w styczniu tego z Piasta Gliwice. W Gdyni rozegrał tylko siedem spotkań, w których strzelił jednego gola.



Chorwat będzie kontynuował rehabilitację w Gliwicach. Sztab szkoleniowy Piasta chce, że 30-letni napastnik przystąpił zdrowy do okresu przygotowawczego.

