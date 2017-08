El. LE: FC Midtjylland - Arka Gdynia 2-1. Polski klub wyeliminowany

Porażka, ale po kapitalnej walce. Arka Gdynia w ostatniej minucie dała sobie strzelić bramkę, przegrała z FC Midtjylland 1-2 i odpadła w III rundzie Ligi Europejskiej!

Zdjęcie Adam Marciniak (żółta koszulka) w starciu z Timem Sparvem /PAP/EPA

Arka zagrała bardzo dobre spotkanie! Nie schowała się za podwójną gardą, tylko cały czas próbowała atakować. Momentami wyglądało to tak, jakby to gdynianie mieli gonić wynik, a nie bronić jednobramkowej przewagi z pierwszego spotkania (3-2).

Reklama

Efektem były niezłe strzały z dystansu, w tym najlepsze uderzenie - Sołdeckiego tuż nad poprzeczką.



Ale Arka miała też sporo szczęścia, bo po jednym z nieporozumień rywale trafili w słupek.



W drugiej części goście nie spuszczali z tonu, a efektem był gol Sołdeckiego. Zawodnik gdynian po rzucie rożnym, mimo asysty dwóch rywali, zdołał głową skierować piłkę do siatki.



Arka była w doskonałej sytuacji, ale mimo to cały czas próbowała atakować, a przy okazji kradła cenne sekundy.



Nerwowo zrobiło się 10 minut przed końcem, gdy zdobywcy Pucharu Polski pechowo stracili bramkę.



FC Midtjylland miało rzut z autu, piłka pofrunęła w pole karne, a tam tak pechowo odbił ją głową Tadeusz Socha, że futbolówka wylądowała w siatce Arki.



Było 1-1 i oba zespoły coraz częściej zerkały na zegar. Duńczycy dość chaotycznie atakowali, ale gościom momentami też drżały nogi. Arka cofnęła się i czekała co zrobią rywale.



W 94. minucie jedna z wielu długich piłek w końcu wylądowała pod nogami Soerlotha, ten obrócił się i nie dał szans Steinborsowi. Gdynianie byli załamani, bo zagrali bardzo dobre spotkanie, ale mimo to żegnają się z LE.







FC Midtjylland - Arka Gdynia 2-1 (0-0)

Bramki: Socha (79. - samobójcza), Soerloth (90.) - Sołdecki (63.)



Pierwszy mecz: 2-3. Awans: FC Midtjylland.



Raport meczowy - TUTAJ