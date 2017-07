Dominik Midak odkupił 60 procent akcji Arki

Potwierdziły się informacje o zmianach właścicielskich w Arce Gdynia. Większościowym akcjonariuszem klubu ekstraklasy piłkarskiej został 20-letni Dominik Midak, który przejął 60,75 procent, czyli 243000 akcji Arka Gdynia SSA.

Zdjęcie Stadion Arki Gdynia /

- Doniesienia prasowe o zmianach właścicielskich były rzekome do środy. Tego dnia otrzymaliśmy dokument, że do takiej transakcji doszło 29 czerwca. Potwierdzam, że pan Dominik Midak objął 60,75 proc. akcji Spółki Akcyjnej Arka Gdynia i przejął je jako osoba fizyczna. W tym dokumencie wnosi również o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy w trybie przewidzianym przepisami prawa - poinformował prezes Arki Wojciech Pertkiewicz.

Poza nowym większościowym akcjonariuszem w klubie nie ma na razie innych zmian.

- Rozmawiałem z nowym właścicielem i wynikało z niej, że mamy pracować tak jak do tej pory. Nie ma też dodatkowych wytycznych, ani znaków zapytania nad zawodnikami, którzy mają wzmocnić drużynę. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu dołączą do nas kolejni piłkarze - dodał.



W klubie nie podano od kogo Dominik Midak, były piłkarz czwartoligowej Ożarowianki Ożarów Mazowiecki nabył ten pakiet akcji. Do tej pory Arka miała trzech akcjonariuszy - Prokom Investment, Paxum Investments oraz Football Club.

Ojciec nowego właściciela Arki, 66-letni Włodzimierz jest współwłaścicielem spółki W T I T, która planuje szereg inwestycji na Wybrzeżu, m.in. w porcie rybackim na Helu.