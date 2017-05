Cracovia - Arka Gdynia 2-0. Leszek Ojrzyński: Jeśli będziemy tak grać, będziemy mieć problem

- Jeśli będziemy grać tak, jak w pierwszej połowie będziemy mieć prawdziwy problem - mówił po meczu trener Arki Gdynia Leszek Ojrzyński. Jego zespół przegrał 0-2 z Cracovią i wylądował na przedostatnim miejscu w tabeli, mając tyle samo punktów co ostatni Śląsk Wrocław.

Zdjęcie Szkoleniowiec Arki Gdynia Leszek Ojrzyński /Stanisław Rozpędzik /PAP

- Nie wyszliśmy na pierwszą połowę, która w naszym wykonaniu była fatalna. Przed przerwą straciliśmy bramkę i musieliśmy gonić wynik, co zmieniło nasze plany na ten mecz - powiedział po spotkaniu trener Arki.

Szkoleniowiec odniósł się także do kontuzji, jakiej w drugiej połowie doznał Adrian Błąd, skrzydłowy gości.



- Muszę pochwalić piłkarzy za drugą połowę, atakowaliśmy, ale to nie był nasz dzień. Dodatkowo straciliśmy Adriana. Mam nadzieję, że nikt więcej nie wypadnie z kadry, bo przed nami dużo walki w następnych meczach - stwierdził Ojrzyński.



- Jak będziemy grac jak w pierwszej połowie, to będziemy mieć problem. Musimy grać znacznie odważniej, dziś byliśmy słabszą drużyną niż Cracovia - zakończył.

Głos zabrał także trener gospodarzy Jacek Zieliński.

- To bardzo ważna wygrana. Choć nie lubię takich stwierdzeń, to był to mecz za 6 punktów. Przed nami jeszcze pięć kroków, dziś zrobiliśmy tylko jeden - powiedział szkoleniowiec.

Trener skomentował też awans Cracovii na 11. miejsce w tabeli.



- Będzie mnie interesowało 11. miejsce, ale na koniec sezonu. Teraz nie popadamy w zachwyt i już jutro zaczynamy operację "Wisła Płock" - zapowiadał Zieliński.



- Parę razy zakotłowało się w końcówce, ale przez większość czasu mieliśmy wszystko pod kontrolą. Zagraliśmy fajny mecz. Przy okazji gratuluje Leszkowi i Arce zdobycia Pucharu Polski.