Arka i Lech zagrają o awans do IV rundy el. LE

Arka Gdynia i Lech Poznań w czwartek rozegrają rewanżowego spotkania trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europejskiej. Obie drużyny są w niezłej sytuacji, po tym jak w pierwszym spotkaniu Arka wygrała 3-2 z duńskim FC Midtjylland, a "Kolejorz" zremisował z holenderskim FC Utrecht 0-0.

Zdjęcie Wout Brama z FC Utrecht w pojedynku główkowym z Maciejem Gajosem z Lecha Poznań /Erwin Spek /AFP

Oba polskie kluby powalczą w czwartek o awans do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji. Mecz w Poznaniu rozpocznie się o godz. 20.15, natomiast w Danii - o 20.30.



Do wtorkowego popołudnia sprzedano już ponad 20 tysięcy biletów na spotkanie Lecha.



- Nasze szanse na awans oceniam 50 na 50. Gramy u siebie, a to dla nas bardzo ważne. Wierzę, że kibice nam pomogą i pokażą Holendrom jak się kibicuje w Polsce. Będziemy mieli za swoimi plecami dwunastego zawodnika, można więc powiedzieć, że będziemy grali w przewadze - powiedział piłkarz gospodarzy Maciej Makuszewski.

Arka dość niespodziewanie wygrała przed własną publicznością z czwartym zespołem ubiegłego sezonu duńskiej ekstraklasy.

- Miał być spacerek, a Arka okazała się nadspodziewanie silnym rywalem - napisano w duńskich mediach po tym spotkaniu.

Aby awansować do fazy grupowej, Lech i Arka muszą wyeliminować czwartkowych przeciwników, a potem jeszcze po jednym rywalu.

Dwa mecze tej serii odbędą się już w środę, a pozostałe - w czwartek. Losowanie par 4. rundy zaplanowano na piątek na godzinę 13.

Program meczów rewanżowych 3. rundy eliminacji Ligi Europejskiej:

środa, 2 sierpnia

FC Sion (Szwajcaria) - Suduva Mariampol (Litwa) (godz. 18.00; pierwszy mecz 0:3)

AEL Limassol (Cypr) - Austria Wiedeń (Austria) (18.00; 0:0)

czwartek, 3 sierpnia

Dynamo Mińsk (Białoruś) - AEK Larnaka (Cypr) (17.00; 0:2)

Skendija Tetowo (Macedonia) - FK Trakai (Litwa) (17.00; 1:2)

Odds BK (Norwegia) - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) (18.30; 1:2)

Zenit St Petersburg (Rosja) - Bene Jehuda Tel Awiw (Izrael) (19.00; 2:0)

Sparta Praga (Czechy)- Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) (19.00; 0:2)

Apollon Limassol (Cypr) - Aberdeen (Szkocja) (19.00; 1:2)

PFK Oleksandria (Ukraina) - Astra Giurgiu (Rumunia) (19.00; 0:0)

Videoton FC (Węgry) - Girondins Bordeaux (Francja) (19.00; 1:2)

FK Gabala (Azerbejdżan) - Panathinaikos Ateny (Grecja) (19.00; 0:1)

Fola Esch (Luksemburg) - Oestersunds FK (Szwecja) (19.30; 0:1)

Fenerbahce Stambuł (Turcja) - Sturm Graz (Austria) (19.30; 2:1)

Lyngby BK (Dania) - FK Krasnodar (Rosja) (19.45; 1:2)

Maritimo Funchal (Portugalia) - Botew Płowdiw (Bułgaria) (20.00; 0:0)

PAOK Saloniki (Grecja) - Olimpik Donieck (Ukraina) (20.00; 1:1)

FK Mlada Boleslav (Czechy) - Skanderbeu Korcza (Albania) (20.00; 1:2)

Lech Poznań (Polska) - FC Utrecht (Holandia) (20.15; 0:0)

Rheindorf Altach (Austria) - KAA Gent (Belgia) (20.30; 1:1)

Hajduk Split (Chorwacja) - Broendby Kopenhaga (Dania) (20.30; 0:0)

FC Midtjylland (Dania) - Arka Gdynia (Polska) (20.30; 2:3)

KV Oostende (Belgia) - Olympique Marsylia (Francja) (20.45; 2:4)

MFK Rużomberok (Słowacja) - Everton FC (Anglia) (20.45; 0:1)

AC Milan (Włochy) - Universitatea Craiova (Rumunia) (20.45; 1:0)

Athletic Bilbao (Hiszpania) - Dinamo Bukareszt (Rumunia) (20.45; 1:1)

NK Osijek (Chorwacja) - PSV Eindhoven (Holandia) (20.45; 1:0)

Panionios (Grecja) - Maccabi Tel Awiw (Izrael) (21.00; 0:1)

NK Domżale (Słowenia) - SC Freiburg (Niemcy) (21.05; 0:1)

SC Braga (Portugalia) - AIK Sztokholm (Szwecja) (22.00; 1:1)