Arka Gdynia - Wisła Kraków. Ojrzyński: Mamy swój sposób na grę

- Wiemy, że przeciwnik jest wysoko w tabeli, jest to dobra drużyna, ale każdą można pokonać. Z takim zamiarem wyjdziemy w piątek - mówił trener Arki Gdynia Leszek Ojrzyński przed meczem z Wisłą Kraków w ósmej kolejce Ekstraklasy.

Zdjęcie Leszek Ojrzyński /Piotr Matusewicz /East News

- Ostatnio wyniki nas nie zadowalały. W grze też były rezerwy, a przede wszystkim popełnialiśmy za dużo prostych błędów i to drużyny przeciwne wykorzystywały. Teraz trzeba to zmienić i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze - mówił szkoleniowiec Arki na konferencji prasowej.

- W okresie przygotowawczym praca na wyższej intensywności zaowocowała dobrym startem, te mecze nieźle wyglądały. Nie ma co wybrzydzać. My nie jesteśmy Barceloną. Co tydzień nie będziemy grać pięknie i widowiskowo, tylko też pewne rzeczy mogą się nam przytrafić - powiedział Ojrzyński, cytowany na stronie Arki.

- Ostatnio zanotowaliśmy dwie porażki, wychodzimy, żeby przerwać tą passę i oby tak było - dodał.

- Mam nadzieję, że w piątek późnym wieczorem zobaczymy taką Arkę, która walczy o każdy centymetr. Mamy swój sposób na grę i na pewno swoje sytuacje będziemy mieli w tym meczu. Trzeba zrobić wszystko, żeby je wykorzystać, a także zagrać odpowiedzialnie w defensywie. Po to wychodzi się, żeby wygrać. Zagramy tak, żeby kibice nie zarzucili nam, że mamy przestoje. To będzie Arka energetyczna - podkreślił.

W tym sezonie Ekstraklasy Arka wygrała tylko jeden mecz i jest dwa punkty nad strefą spadkową.



- Wszystko jest już historią. Tego nie zmienię. Mieliśmy analizę tych spotkań, wiemy, gdzie były błędy. To były duże błędy, brak koncentracji, brak komunikacji. Ja patrzę też pozytywnie. Przegrywamy z liderem Lechem, tracimy tam bramkę, a Lech z gry ma jeden strzał celny. Tak można zanalizować każdy mecz. Szukamy pozytywów. Wcale nie musieliśmy tam przegrać. Wystarczyło mądrzej rozegrać. Żyjemy dalej, patrzymy w przyszłość. Najważniejsze są cele, które mamy do zrealizowania. Puchar Polski i utrzymanie Arki w Ekstraklasie. Wierzę, że błędy, które popełniliśmy, mogą być dla nas nauką. Tak jak każdy trening i każdy mecz - powiedział Ojrzyński.



